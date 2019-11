Foto: Edgar Su / Reuters

Podkast: Hongkong-skam hos Giæver og gjengen

Erna bør skamme seg, mener VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, når hun diskuterer de manglende norske støttereaksjonene til demonstrantene i Hongkong i dagens podcast.

Tone Sofie Aglen har vært hos oljeeliten og blitt traktert med bærekraftig vegetarmat.

Og gjengen feirer at verdens kuleste oldemor, Tina Turner, runder 80.

