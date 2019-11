Podkast: Giæver og gjengen om mistillit og bokmål

Rødts Bjørnar Moxnes vil stille mistillitsforslag mot regjeringen i NAV-skandalen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Rødts Bjørnar Moxnes vil stille mistillitsforslag mot regjeringen i NAV-skandalen. Omtrent like effektivt som å stille Trump for riksrett. Og er det en "hatefull ytring" å brenne en bok?



Rødts Bjørnar Moxnes vil stille mistillitsforslag mot regjeringen i NAV-skandalen. Omtrent like effektivt som å stille Trump for riksrett. Og er det en "hatefull ytring" å brenne en bok? Nei, men bokbrenning er et av ytringsfrihetens mørkeste virkemidler, mener Giæver og gjengen i mandagens podcast, med Tone Sofie Aglen, Hans Petter Sjøli, Hanne Skartveit og Anders Giæver.

