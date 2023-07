John (27) skal reise 300 kilometer på en flamingo

Tross vannskrekk og sosial angst skal 27-åringen fredag kaste loss og starte sin 60 dager lange reise fra Ålesund til Trondheim på den rosa badeleken.

Kortversjonen John Hobberstad (27) skal reise på en oppblåsbar rosa flamingo fra Ålesund til Trondheim.

Hobberstad har utformet en flåte som tåler 700 kilo, slik at han kan ha med mat og annet nødvendig utsty. Fremdriften vil være drevet av håndsveivet motor.

Selv om mange har kritisert hans prosjekt som «idiotisk», insisterer John på at utfordringen er både spennende og en verdifull mulighet for psykisk vekst. Vis mer

– Jeg syns det er veldig gøy å gjøre ting ingen andre har gjort før, der det ikke finnes en fasit.

Det sier John Hobberstad fra Varhaug. Han lever av å publisere innlegg på sosiale medier og kaller seg «Eventyrgutten». Det er ikke av hvilken som helst grunn.

Etter å ha flyttet permanent inn i campervanen sin, gått Norge på langs og besteget Preikestolen i høyhælte sko ønsket han nye opplevelser som ville gi både han selv, og andre, gode minner.

– Løsningen ble en rosa flamingo, humrer John over telefonen.

«PUSHER» EGNE GRENSER: John Hobberstad og hunden Kayla skal ha et fiffig hjem de neste to månedene.

Målet er å reise 300 kilometer på den oppblåsbare flåten fra Ålesund til Trondheim, med hunden Kayla (7).

Hadde John kjørt denne strekningen med bil hadde det tatt drøye fem og en halv time. Han har derimot satt av to hele måneder til å reise denne distansen med flamingoen.

– Bare å hoppe i det

Men de gode minnene han håper på å få kommer ikke uten en pris. John har både vannskrekk og sosial angst. Derfor har han lagd en ekstra utfordring for seg selv mens han er på tur.

– Jeg skal si ja til å komme på besøk til alle som inviterer meg inn. Jeg vet at det finnes mange hyggelige mennesker der ute, så hvorfor skal jeg være redd for dem?

Med selvvalgt kurering gjennom eksponeringsterapi av både vann og mennesker håper John at han en dag kan bli frisk.

– Hvis du aldri skal gjøre noe du er redd for kommer du aldri noen vei. Det er bare å hoppe i det.

TURKAMERATER: Hunden Kayla har vært med John på eventyr siden han fikk henne som valp.

Det at han nå skal gjøre noe litt utenom det vanlige fikk han merke godt da han luftet ideen til vennene sine og delte prosjektet på sosiale medier.

– Mange kaller det idioti. De som kommenterer sånt er livsglede-drepere, og jeg får enda mer lyst til å motbevise dem, sier han.

– Familien har bare innsett at det er sånn jeg er. Når jeg først har bestemt meg for noe, da skal det skje, legger han til.

Ren menneskekraft

Men folk har spørsmål, og det er kanskje ikke så rart i og med at John nettopp skal bryne seg på noe ingen andre har gjort før. Og kanskje det mest stilte spørsmålet er:

– Hvordan skal du komme deg fremover?

John ler litt.

– Ja, det er det da. Jeg fant jo ut at flamingoen i seg selv ikke kommer seg fremover. Det finnes ikke 6,5 meter lange årer. Men nå har jeg funnet en motor jeg må sveive for hånd. Jeg vil at alt skal være ren menneskekraft, sier han.

1 / 3 SVEIV: Her er sveiven John skal holde i gang for å komme seg til Trondheim. PROPELL: Med stor risiko for å pungtere har John sørget for en flåte til flamingoen, med propell fra hånd-motoren ut under. Flåten er bygget på to SUP-brett. FLYTENDE HJEM: John skal reise langt med badeleken, men skal ta stopp underveis for å møte mennesker og kjøpe mat. forrige neste fullskjerm SVEIV: Her er sveiven John skal holde i gang for å komme seg til Trondheim.

Prosessen med å holde den oppblåsbare flamingoen flytende startet som to SUP-brett som base, men nå har John bygget en flåte som tåler omtrent 700 kilo. Da kan han også ta med seg mer mat og vann ombord.

– Det vil gå i en del hermetikk og tørket mat, men jeg har med meg primus og kjøpte nettopp en fiskestang.

– Så håper jeg bare ikke kroken går i flamingoen, sier John og ler.

Håper på godvær

Når den lange ferden snart starter er det én ting som John er spesielt redd for:

– Vind. Det sekundet jeg får motvind kommer jeg ingen vei. Flamingoen er jo to meter høy, sier han.

Flamingoen er 3,7 meter bred og to meter høy.

Heldigvis er det lagt opp en rute som går innaskjærs i fjorden der han er mindre utsatt for sjø og kan holde seg trygg om uvær oppstår.

– Jeg vil ikke ende opp milevis ut i Nordsjøen, det er det folk er bekymret for.

Nettene skal også tilbringes på land i telt, men blir det fint vær og rolig sjø håper han på å få sove på flåten noen netter også.

– Det tar vel bare et par dager for å finne ut av om dette fungerer eller om det er ren galskap, sier John.

Fredag vender han flamingo-nebbet mot Trondheim.

