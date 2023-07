BEREDSKAPSTROPPEN: Det var en politibetjent i Beredskapstroppen som skjøt 22-åringen på et hotellrom på Grønland i Oslo natt til søndag.

Politiskuddet på Grønland: − Han kom ut av toalettet og ble skutt

22-åringen som ligger med alvorlige skader på sykehuset skal ha vært en tur innom hotellrommet for å gå på do da han ble skutt av politiet.

Natt til søndag ble en 22 år gammel mann skutt i overkroppen av en betjent fra Beredskapstroppen, Norges mest trente politienhet, som er eksperter på farlige oppdrag.

Skuddet falt inne på et hotellrom på Grønland i Oslo, hvor 22-åringen befant seg sammen med en kamerat.







Politiet har opplyst at årsaken til aksjonen var økt fokus mot kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland i Oslo.

VG har snakket med flere personer i kretsen rundt 22-åringen, som i dag ligger med alvorlige skader på Ullevål sykehus.

22-åringen skal like før hendelsen ha hilst på bekjente på et utested på Grønland. Et vitne beskriver at han «var ute og hadde det gøy med venner».

ÅSTED: Kripos jobbet på åstedet morgenen etter skytingen.

Advokat Arild Humlen representerer kameraten til 22-åringen, som oppholdt seg i et tilstøtende rom og ble vitne til at skuddet falt.

Humlen forteller at de to mennene hadde vært ute på byen med en større kompisgjeng, og at 22-åringen skulle innom hotellrommet for å gå på do, før de skulle videre til et annet sted.

– Plutselig stormet politiet leiligheten, og det er da det skjer. Han kommer ut av toalettet, og så blir han skutt, forteller Humlen at kameraten til 22-åringen har fortalt.

Kameraten beskriver opplevelsen som sjokkerende.

– Det hele skjedde så fort og overraskende, sier Humlen.

Et vitne forteller til VG at det skal ha gått veldig fort fra politiet tok seg inn i rommet til det ble skutt.

– De fyrte ikke av noe varselskudd. Det var ett skudd, sier et vitne som befant seg på gaten utenfor.

Den alvorlig skadde 22-åringens advokat, Sidra Bhatti, har ikke besvart VGs henvendelser.

Rutinemessig suspendert

Politimannen er rutinemessig tatt ut av tjeneste. Han har forklart til Spesialenheten, som etterforsker straffbare forhold i politiet, at skuddet var utilsiktet og at han umiddelbart satte i gang med livreddende helsehjelp da han skjønte at 22-åringen var skutt.

Politimannen er nå mistenkt for kroppsskade av Spesialenheten for politisaker. Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet, ifølge Spesialenheten.

SJOKKERENDE: Arild Humlen er advokaten til kameraten til 22-åringen som ble skutt. Kameraten ble sjokkert av det overraskende skuddet fra politiet.

Politimannen har forklart seg detaljert om hendelsesforløpet i avhør, ifølge forsvarer Espen Johansen.

– Forklaringen gir ikke grunnlag for at han kan erkjenne straffskyld. Skuddet var utilsiktet, sier Johansen til VG.

I en pressemelding skriver politiet at det under ransakingen av hotellrommet tatt beslag i det politiet mistenker er narkotika.

Politiet selv har ikke villet kommentere mengde eller type narkotika.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag, sa konstituert politimester Jan Erik Thomassen at politiet den siste tiden har jobbet målrettet for å avdekke straffbare handlinger begått av sentrale aktører på Grønland.

– Da politiet kom til konkrete adressen, befant det seg to personer der. Begge skulle pågripes, sa Thomassen – som beskrev de to som godt kjent av politiet.

Personer VG har snakket med stiller seg uforstående til hendelsen. Ifølge venner av 22-åringen driver ikke han med narkotika.

Forsvarer: Daniel Storrvik.

Pågrep en tredjemann

Dagen etter skytehendelsen, ble en tredje mann pågrepet av politiet på Kalbakken i Oslo, siktet for medvirkning til salg av narkotika.

Han skal ifølge VGs opplysninger ha oppholdt seg utenfor hotellet da skuddet falt.

– Det var et større politioppbud som pågrep ham. Jeg er overrasket over at de ikke først gikk for en mindre dramatisk pågripelse. Min klient har ingen historikk som tilsier at det skulle være nødvendig å pågripe ham på den måten, sier mannens forsvarer Daniel Storrvik.

Mannen har flere ganger tidligere vært i politiets søkelys for vold og narkotikaforbrytelser.

Storrvik sier at klienten hans opplevde måten pågripelsen skjedde på som «svært unødvendig og belastende». Mannen stiller seg uforstående til siktelsen, sier forsvareren.

VG har stilt flere spørsmål til Oslo politidistrikt om hendelsesforløpet og etterforskningen, politiadvokat Karianne Kybo Nesland svarer at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen.

