Hein (84) går nesten to mil for å besøke kjæresten

ØRJE (VG) Mil etter mil – for kjærligheten.

For det er langt å gå fra tivolivognen til Hein Silvergieter Hoogstad i Marker, til sykehjemmet på Ørje der kjæresten hans bor.

Faktisk ni kilometer hver vei.

Men det er lengselen som driver han.

Det er Smaalenenes Avis som først omtalte Hoogstads lange ferd til kjæresten.

Ellers på året pleier Hoogstad å ta skolebussen inn til sentrum.

– Men nå som det er sommerferie går ikke bussen, så da må jeg gå, sier han.

FØRSTE SOMMEREN: Dette er første sommeren Hein Silvergieter Hoogstad går fra tivolivognen sin til Ørje sentrum for å besøke kjæresten sin.

Fra hjemmet sitt og til sykehjemmet bruker han 2,5 time om han går hele veien. Er han heldig får han skyss av folk som kjenner til ham og vet hvor han er på vei.

– Etter Smaalenenes Avis skrev om meg, stopper annenhver bil, utbryter han fornøyd.

For mens han går, håper Hoogstad hele tiden på at noen stopper og tar han med seg til Ørje.

Når VG møter 84-åringen på tur langs veien, er det strålende sol og varmt.

– Jeg blir glad for hver eneste skyggeflekk. Da stopper jeg gjerne og tar meg en pause.

MANGE SOM STOPPER: Det er mange som stopper for å la Hoogstad sitte på inn til Ørje. Det setter han stor pris på.

Han prøver å komme seg inn til Ørje sentrum hver dag. Men når været ikke er fullt så fint, holder Hoogstad seg hjemme.

– Om det regner, er det slitsomt å gå. Også er det ikke alle som vil ha en våt katt inn i bilen, vitser han.

– Hvordan får du tiden til å gå?

– Jeg er da pensjonist! Jeg har ingen hastverk, og jeg trenger ikke å springe langs veien.

PAUSE: Når Hoogstad går fra hjemmet sitt til Ørje tar han ikke så mange pauser, men han stopper opp når han kommer seg i skyggen.

Til tross for alderen er Hoogstad rask både i beina og i hodet.

I sine sorte crocs beveger han seg fremover med nokså hurtige skritt.

– Løfter du foten godt opp fra bakken – da får du marsjtakt, konstaterer han.

Plutselig begynner han å synge. Først en sang på norsk, så en sang på tysk, så engelsk.

Med høy røst synger han:

Once again I seemed to feel that old yearning

And I knew the spark of love was still burning

There'll be no new romance for me, it's foolish to start

For that old feeling, is still in my heart

Hoogstad, som er født i Nederland, har bodd i Norge i over 60 år. Kjæresten møtte han for 40 år siden.

De fire siste årene har hun bodd på sykehjem.

– Jeg føler det samme for henne nå som jeg gjorde for 40 år siden.

Da paret var yngre drev de et småbruk sammen.

– Småbruket okkuperte vi, og siden det var forlatt flyttet vi bare rett inn. Senere kjøpte vi det.

– Der hadde vi masse dyr, mimrer han.

IKKE NU: Hoogstad er ikke glad i avbrytelser når han er i samtale med noen. Da han ble ringt i samtale med VG fikk vedkommende på andre siden av røret følgende beskjed: - Ikke nu.

Dyrevelferd engasjerer derfor Hoogstad.

– Jeg tenker mye på dyr når jeg går, og spesielt menneskers forhold til dyr. Jeg så for noen dager siden et bilde av en måke som hadde fått stripset igjen nebbet! Hvem gjør sånt, spør han.

Spesielt er han opptatt av sauer.

– Jeg synes det er veldig rart at sauebønder frykter ulven, samtidig som de har sluttet å gjete dyrene sine. Det virker ikke som at vi vet hvordan vi skal forholde oss til rovdyr lenger, sier han.

Hoogstad mener dyr er langt mer pålitelige enn mennesker.

– Dyr er de eneste man kan stole på! Og dyr er kloke.

Glad for skyss

Fremme i Ørje sentrum har han flere planer. Først skal han dusje på sykehjemmet.

Der er de ansatte godt kjent med hvem Hoogstad er.

Etter en kjapp dusj er 84-åringen klar for å gå inn til kjæresten.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

– Det er veldig fint å besøke henne, selv om jeg ikke pleier å være her så lenge, sier han.

Etter besøket stikker han innom butikken for å gjøre unna et ærend. Så bærer det hjemover igjen.

Hoogstad blir glad dersom han slipper å gå hele veien til og fra Ørje.

For en gåtur på inntil fem timer merkes godt i en 84 år gammel kropp.

– Hvis jeg går begge strekningene, er jeg utslitt når jeg kommer hjem.

HÅPEFULL: Her har Hoogstad satt seg ned under en bro, i håp om at noen stopper for ham og lar han sitte på hjemover.

Trives i eget hjem

Tidligere bodde Hoogstad i en husbåt i kanalen ved slusene i Ørje. Nå bor han i en tivolivogn han har fått hjelp til å snekre sammen.

Vognen hans, som Hoogstad har hatt som hjem i to år, står i skogen ved et gårdsbruk et lite stykke utenfor Ørje sentrum.

– Hvorfor bor du i en tivolivogn?

– Huset jeg bodde i tidligere ble for dyrt. Derfor tenkte jeg at jeg fikk lage meg en vogn.

Vognen er snerket sammen hovedsakelig av avfallsmaterialer. I tillegg er mange av møblene hans gjenbrukt.

STRAKS HJEMME: Hein Silvergieter Hoogstad på vei opp den siste bakken til hjemmet sitt.

– Hvordan er det å bo der?

– Det er akkurat som å bo i en campingvogn. Jeg har alt jeg trenger.

Utenfor vognen har han et solcellepanel slik at han får ladet opp de elektriske apparatene sine.

– Jeg trives veldig i vognen min, legger han til.

Snart skal 84-åringen tilbake til kjæresten.

Kanskje noen plukker Hoogstad opp på den lange gåturen bort.

Han håper hvert fall det.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post