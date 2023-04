MINNESTED: I dagene etter Sigve Bremsets brå bortgang ble det lagt ned blomster i Kongens gate like ved der 21-åringen ble påkjørt.

I dag begraves Sigve Bremset (21): − Bidro til å gjøre livet godt for andre

Familie, venner og kollegaer tar i dag et siste farvel med 21 år gamle Sigve Bremset som ble drept i Steinkjer natt til 1. påskedag.

Han ble brått revet fra oss, står det i dødsannonsen.

21 år gamle Bremset ble påkjørt og drept da en mann i 30-årene kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer natt til 1. påskedag.

Utestedene hadde akkurat stengt, og flere sto i kø for å handle nattmat, da bilen kjørte inn på fortauet og mot folkemengden i Kongens gate.

– Meningsløst

Mannen i 30-årene er siktet for forsettlig drap, og for drapsforsøk. Han sitter nå varetektsfengslet.

– Han hadde vært på konsert, og skulle ta seg en matbit før han skulle dra hjem, da hendelsen skjedde. Noe som ikke er til å fatte. Så meningsløst. Så ufattelig trist, sier prest Gunnar Einar Steingrimsson under seremonien i dag.

Det er en fullsatt Steinkjer kirke som i dag tar farvel med Sigve Bremset.

VG har fått tilgang på minnetalen som leses opp for de sørgende i dag.

– I dag er det en urettferdig dag, en ekstremt tung dag, en dag som er preget av sorg og savn, forteller presten.

21 år gamle Sigve hadde tre eldre brødre på farssiden, men var mammas eneste barn.

– Sigve var fra første stund omfavnet av sine tre brødre, som alle var noen år eldre enn Sigve, sier Steingrimsson.

GLAD I NATUR: Sigve Bremset (21) var glad i naturen, han var også fadder i Redd Barna og i Unicef. Prest Gunnar Steingrimsson beskriver ham som en som brydde seg om dem rundt ham.

Tenkte på andre

Prest Gunnar Einar Steingrimsson beskriver dagens seremoni som både tung og vanskelig.

– Det som skjedde preger hele samfunnet og hele landet, sier han til VG.

Han forteller at avdøde Sigve Bremset (21) var en aktiv mann, som var godt likt i lokalsamfunnet og blant venner.

– Han var på mange turer sammen med far og mor. Alle disse turene preget ham. Han var opptatt av natur og miljø. Også var han en som brydde seg om andre. Han var omtenksom og sørget for at andre rundt ham hadde det bra, han bidro til å gjøre livet godt for andre, sier Steingrimsson til VG.

Han forteller at Bremset de siste årene har vært fadder både for Redd Barna og for Unicef.

– Jeg kjenner ikke veldig mange andre som i så ung alder selv tar initiativ til å bli fadder. Han var den han var, og tenkte på andre, forteller Steingrimsson.

Bremsets pårørende har i dødsannonsen skrevet at like kjært som blomster er en gave til de to organisasjonene som Sigve var fadder for.

– Sigve har fått levd et godt og unikt liv, med masse innhold. Ja, han har fått oppleve mye mer på 21 år enn de aller fleste gjør i løpet av et langt liv, sier Steingrimsson under seremonien.

– Vakkert og modig

– Det var også et veldig fint brev som faren til Sigve skrev, som ble publisert i Steinkjer-Avisa: Vi skal ikke være sinte, vi skal ha håp for Steinkjer – og vi skal bruke dette til å gjøre det til en enda bedre by. Det synes jeg var vakkert og modig gjort. Familien til Sigve er utrolig sterke, sier Steingrimsson.

21 år gamle Sigve Bremset var ansatt i Hæren i batteri Piraya ved Rena leir i Åmot kommune.

Det er forventet at mellom 70 og 100 personer fra leiren skal delta i begravelsen

– Sigve: Du er den beste! Og vil alltid være det, skrev sjef Torgrim Sund for HV12s ungdomsavdeling i et minneord om Bremset.

– Sigves familie er veldig takknemlige for støtten de har fått fra profesjonelle og andre personer i lokalsamfunnet. Dette har vært veldig tungt for dem. Vi håper folk bruker anledningen til å tenke på hverandre, sier Steingrimsson.

Bisettelsen startet i Steinkjer kirke klokken 14.00. Etter bisettelsen blir blomstene fraktet til Egge minnelund, der hvor urnen til Sigve skal settes ned.