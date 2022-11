UTKANTKOMMUNE: Ramsundbrua kobler Tjeldøya til fastlandet i Tjeldsund kommune. Bildet er fra 2018.

Ordfører i kriserammet kommune kritiserer Halloween-stunt

I Tjeldsund kledde Ann Kristin seg ut som rådmannen, og Marita la ut bilde. Ordføreren synes ikke det var noe morsomt.

Sykepleier Ann Kristin Olsvik, som jobber på et nedleggingstruet bo- og servicesenter i Tjeldsund, gjorde et satire-stunt på Halloween:

Hun kledde seg ut som rådmannen i Troms-kommunen, og gikk rundt i nabolaget med en koffert med teksten «Død over distriktene» på. Hun hadde fått tegnet seg skjegg, og var kledd i skjorte, dressjakke, slips og briller.

Marita Kvanli, som jobber som lærer i kommunen, la ut bildet av venninnen på Facebook med teksten:

«Det skumleste man kan få på døra. Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene». Dagens beste kostyme.»

UTEN KOSTYME: Ann Kristin Olsvik (til venstre uten kostyme) og Marita Kvanli hadde aldri trodd at kommunen reagerte som de gjorde.

Så blåste det opp til storm i den kriserammede kommunen.

– Det var bare humor, sier Olsvik til VG.

– Satire! sier Kvanli.

Men ordføreren sier dette:

– Bilde og tekst etterlot ingen tvil om at det var rådmannen som ble karikert. Kommentarene under innlegget gjorde det verre, sier ordfører Helene Berg Nilsen til VG.

Flere som ytret seg i kommentarfeltet, er også kommunalt ansatte.

Bildet ble lagt ut på mandagen, og på onsdagen behandlet formannskapet i kommunen saken som «trakassering av rådmannen». De vedtok å innhente en juridisk vurdering av innlegget og kommentarene, spesielt med tanke på at «dette er gjort av ansatte i kommunen».

– Formannskapet tar avstand fra at ansatte i kommunen ytrer sine meninger på denne måten, heter det i referatet fra møtet i formannskapet.

Saken ble først omtalt av Harstad Tidende.

Rådmann Torbjørn Simonsen har ikke behov for å kommentere saken.

– Ikke humoristisk

Ordføreren understreker at det ikke handler om å gi noen munnkurv.

– I sosiale medier er det en tendens til å lire av seg noe man ikke ville sagt ansikt til ansikt. Som ansatt i kommunen bør du kanskje tenke over hva du skriver og deler om din arbeidsgiver. Jeg tenker dette var litt på grensen.

– Men skjønner dere ikke en spøk?

– Teksten til bildet var ingen spøk. Jeg oppfattet ikke dette som et humoristisk påfunn, sier ordføreren.

IKKE GØY: Helene Berg Nilsen synes ikke stuntet var gøy.

«Hvem er det der?!»

– Bygda vår har vært nedleggingstruet de siste 10 årene jeg har bodd her, sier Kvanli, som la ut Facebook-innlegget.

– I flere omganger har kommunen foreslått å legge ned bygdeskolene våre og lokale bo- og servicesenter, fortsetter hun.

– Og den frustrasjonen vi føler på, er bakgrunnen for hvorfor Ann Kristin gjorde som hun gjorde.

Da hun og ungene kom på knask eller knep til Kvanli, fikk sistnevnte seg en skikkelig god latter.

– «Hvem er det der!?» tenkte jeg, sier Kvanli og ler.

– Da jeg så ungene, skjønte jeg det måtte være Ann Kristin. Jeg syntes det var et «knakanes» bra kostyme. Politisk satire på høyt nivå. Fordi det var halloween, og på grunn av de store foreslåtte kuttene i kommunen, så jeg spurte om å få ta et bilde. Det var så morsomt.

– Og det skulle jo bare være humor, sier Olsvik.

– Folk rister på hodet

Kyrre Hansen var tilhører på formannskapsmøtet. På telefon fra Tjeldsund, ler han godt og beskriver det hele som surrealistisk.

– Det var ordføreren som tok opp saken, selv om den ikke var på agendaen. De brukte nesten en hel time av folks dyrebare tid på diskutere det jeg vil kalle en fillesak. Det synes jeg er veldig drøyt. Dette var jo bare komedieinnlegg på Facebook, en karikatur.

Hansen mener saken ikke burde ha vært diskutert i et åpent møte, da det fremsto som en personalsak. Han er veldig skeptisk til formannskapets håndtering.

– Folk rister bare på hodet og flirer. Det er helt utrolig og så barnslig. Jeg tenker de er lettkrenkelige, sier han.

LER OG FLIRER: Kyrre Hansen, her sammen med kona Ellbjørg, sier at folk ler og flirer av kommunens oppførsel, men at det også er alvorlig slik saken er håndtert. Her er ekteparet på Gardermoen, på vei til Gran Canaria.

– Skal man tåle alt?

4300 mennesker bor i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik i Troms. Innbyggertallet synker og kommunens økonomi er svært anstrengt.

Før jul skal det landes et kommunebudsjett i utkantkommunen, og det er skumle utsikter i den storslåtte Troms-horisonten.

Kommunen har sendt alle innbyggerne et høringsdokument med forslag om å endre skolestrukturen for å spare penger.

Kommunen mangler 42 millioner for å gå i null, og selv om de legger ned to skoler og bo- og servicesenteret, vil det fremdeles mangle 28 millioner, ifølge lokalpolitiker Pål Johansen fra Senterpartiet.

Kommunen synes å være på vei inn i et register for kommuner i økonomisk ubalanse, ROBEK-registeret.

Ordføreren setter Facebook-innlegget i sammenheng med sparetiltakene.

– At vi må spare flere titalls millioner i en liten kommune og sannsynligvis blir nødt til å legge ned skoler, skaper masse frustrasjon.

– Må dere ikke da tåle kritiske ytringer?

– Jo bevares, det skal man gjøre. Men hvor går grensen? Skal man tåle alt?

TRAKASSERING: Formannskapet behandlet saken på denne måten. Saken vil bli tatt opp i neste kommunestyremøte, står det. Men det sier ordføreren at ikke kommer til å skje.

Følt på uro

Etter å ha fått høre om møtet i formannskapet, slettet Marita Kvanli innlegget på Facebook og Instagram. Hun sier at hun følte på en stor frykt for å miste jobben.

– Jeg fikk høre at det var blitt sagt i formannskapsmøtet at dette skulle få konsekvenser, at det skulle statueres et eksempel.

– Jeg forventet da å høre noe fra lederne mine, men det gjorde jeg ikke. Ingen fra kommunen har tatt kontakt med oss, sier hun.

Kvanli tok kontakt med Utdanningsforbundet, Olsvik med Sykepleierforbundet. De har støttet dem underveis og pekt på ytringsfriheten.

VAKKERT: Det bor færre og færre mennesker i Tjeldsund, tross storslagen natur.

– De reagerer veldig på at kommunen har brukt ordet «trakassering», sier Olsvik.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at det skulle bli oppfattet som det, sier Kvanli.

– Ordføreren sier vi er på grensen, men vi har blitt forsikret om at vi ikke har passert noen strek. Vi har brukt ytringsfriheten vår som privatpersoner.

De begge har følt på en indre uro på grunn av saken. De er opptatt av at de som kommunalt ansatte også må kunne tulle, særlig på fritiden.

Utdanningsforbundet skal kontakte kommunen om hvordan denne saken er håndtert, sier Kvanli.

I innlegg på lokalavisens Facebook-side brukes uttrykk som «pinlig» og «krenkefest» om formannskapets reaksjon.

– Dette må de leve med

Ordfører Helene Berg Nilsen er forelagt uttalelsene til Kvanli og Olsvik. Hun vil ikke kommentere dem utover at hun håper at saken roer seg nå, og at saken ikke vil bli tatt opp i kommende kommunestyremøte, slik det står i referatet fra formannskapet.

Hun sier at innbyggerne heller må rette skytset mot politikerne, ikke rådmannen, en som også er ansatt i kommunen og som må ivaretas.

Leder for LO-advokatene Atle Sønsteli Johansen tar forbehold om at han ikke har sett det omstridte bildet eller de ledsagende kommentarene og sier generelt:

– De som er politisk valgte eller har ledende stillinger, må tåle sterkere og mer kritiske ytringer enn andre, fordi de har stort ansvar og innflytelse.

Sønsteli Johansen sier trakassering dreier seg om handlinger over tid, ikke utslag av dårlig humor, og sier at kommunalt ansatte kan kritisere arbeidsgiver offentlig.

– De er ikke bare kommunalt ansatte, men også borgere og må kunne ytre seg på samme måte som andre borgere. Ytringsfriheten er grunnlovsfestet.

Johansen mener at sanksjoner som oppsigelse er helt utelukket i dette tilfellet og mener det er bortkastet å bruke penger på en juridisk utredning.

– Kommunen kan oppleve den kritiske ytringen som lite morsom eller smakløs, men dette er noe de må leve med, sier lederen for LO-advokatene.