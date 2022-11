UBESKYTTET: Etterforskerne på åstedet lørdag 6. mai 1995 brukte ikke beskyttelsesutstyr, etter det betjenten i retten kan huske.

Første politibetjent på åstedet: − Et syn du aldri glemmer

HAUGESUND TINGHUS (VG) En rekke polititabber preget etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs. Over 27 år senere må de første betjentene på funnstedet redegjøre for alt de foretok seg.

– Det er et syn du aldri glemmer, sier den ene politibetjenten i Haugesund tinghus torsdag.

Lørdag 6. mai 1995 var han og en kollega, som også skal vitne torsdag, de første politibetjentene på stedet Birgitte Tengs ble funnet brutalt drept.

For to lokale betjenter fra Karmøy var drap slett ikke hverdagskost. I tillegg var dette et drap på ei lokal ungjente, bare 17 år gammel og ille tilredt.

– Når du får en sånn melding, er alle bryterne på. Du tenker sak, sier den ene betjenten i retten.

De to betjentene kunne ikke vite at alt de foretok seg den lørdagen kom til å bli plukket fra hverandre og undersøkt med lupe av en fullsatt tingrett godt over 27 år senere.

TILDEKKET: Politibetjentene dekket over kroppen til Birgitte Tengs med plast som de skal ha fått av bonden som først meldte om drapet.

Forrige uke begynte rettssaken mot Johny Vassbakk. 52-åringen fra Haugalandet er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og retten gjennomgår alle opplysninger i den gamle saken på nytt.

Rettssaken skal etter planen vare i åtte uker.

Torsdag forsøkte de to betjentene så godt de kunne å redegjøre for arbeidet sitt den lørdagsmorgenen.

Hvem av dem gikk inn til Birgitte først? Hvor fikk de egentlig plasten de dekket henne til fra? Og hvor mange har vært borte ved liket?

Aktoratet stilte en rekke inngående spørsmål og kryssjekket utrykningsrapporten den ene betjenten skrev i 1995.

Politietterforskningen av Tengs-saken har vært gjenstand for omfattende kritikk. Etterforskningen av saken ledet til pågripelse av Birgittes fetter, som på slutten av 1990-tallet ble dømt, så frikjent for drapet.

Fetteren var aldri en del av nye etterforskningen til Kripos’ gruppe for etterforskning av kalde saker, Cold Case, som gjenopptok Tengs-saken i januar 2017.

Men allerede på åstedet ble det begått tabber.

Onsdag fortalte bonden som fant Birgitte om hvordan han opplevd politiarbeidet den morgenen. Han var ikke imponert.

I RETTEN: Johny Vassbakk sitter ved siden av sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen (til høyre).

Tror ikke de brukte hansker

På spørsmål fra aktor Thale Thomset om hvordan åstedstisiplinen var den dagen, svarer den ene betjenten:

– Nei altså jeg ble jo ansvarlig for åstedet. Nå var jo ikke vi åstedsgranskere, men vi har jo en allmenn utdannelse, sier han.

På spørsmål om hva de hadde på seg, svarer han «uniform».

– Vi hadde vel den gode, gamle skinnjakken.

– Hadde dere hansker og slikt?, spør Thomset.

– Det har jeg jo tenkt på, men jeg kan ikke erindre at vi hadde hansker, svarer den tidligere betjenten.

– Brukte dere noe annet beskyttelsesutstyr, spør Vassbakks forsvarer Stian Kristensen.

– Ikke som jeg kan huske, svarer betjenten.

– Du får svare slik du klarer, men tenkte dere overhodet på kontaminering? Var det noe dere kjente til? spør Kristensen.

– Nei, svarer betjenten, og legger til at han tror de to første betjentene begge tenkte at det var greit å se, ikke røre.

Fare for forurensning?

Forrige uke fikk retten en grundig gjennomgang av DNA-beviset som brukes mot Vassbakk nå.

Årsaken til at politiet pågrep og siktet Vassbakk i fjor høst, var at de hadde fått treff på et DNA-funn på Birgitte Tengs’ strømpebukse som klaffet med 52-åringen.

For forsvarerne hans er det sentralt å påpeke at strømpebuksen kan ha vært utsatt for forurensing, både på åstedet og senere under oppbevaringen.

Åstedsdisiplinen på 1990-tallet var annerledes enn i dag. Krimteknikeren fra Kripos som ledet arbeidet på åstedet i mai 1995 har tidligere forklart til VG at politiet røykte og kastet sneiper.

– Aldri angret så mye på et rutevalg

Birgitte skal ha blitt drept mellom midnatt og 02 natt til lørdag 6. mai 1995.

Politiet klarte aldri å tidfeste når hun ble drept. Termometeret legen tok med seg for å måle temperaturen hennes ved 13-tiden, virket ikke. Da Kripos-krimteknikeren ankom åstedet senere den kvelden, var det for sent.

Ved 04-tiden samme natt som Birgitte ble drept, kjørte to politibetjenter forbi åstedet og ble oppmerksomme på blodspor i grusen. Fordi de hadde svake lykter og ikke klarte å se hvor blodet ledet inne i det mørke buskaset, slo de seg til ro med at blodet stammet fra tyvslakt av sau.

– Jeg har aldri angret så mye på et rutevalg i dag, sa den ene nå pensjonerte betjenten i retten onsdag.