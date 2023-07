Ola Borten Moe (Sp) går av som statsråd og Sp-nestleder

Dagen før kontrakten ble annonsert, deltok han i et regjeringsmøte der avtalen ble delvis vedtatt. Overfor E24 innrømmer han at han brøt habilitetsreglene ved å være til stede på dette møtet.

Borten Moe innrømmer også at han denne uken brøt regjeringens retningslinjer for aksjehandel ved å selge aksjer han kjøpte i våpenprodusenten i juli, som er mindre enn tre måneder etter at han kjøpte dem. Han sier han gjorde dette for å rette opp feilen raskt.