KATTEN FOX : Fox (9) forsvant fra familie hjemmet sitt 11.juli og skal ha blitt funnet drept 19. juli ved et skogholt 100 meter fra hjemmet sitt.

Delt katt i Nittedal: Anmeldelsen henlagt på under 24 timer

Familien til Fox (9) politianmeldte det da katten deres ble funnet kappet i to. Mindre enn 24 timer senere henla politiet saken.

Eieren til Fox skal først ha fått beskjed av politiet om at det ikke var poeng å anmelde saken, fordi sakene som regel blir henlagt.

Han fikk stor støtte fra lokalsamfunnet i Nittedal og valgte likevel å politianmelde hendelsen.

Skuffelsen var stor da eieren fikk beskjed om at saken ble henlagt på under 24 timer etter at han hadde levert anmeldelsen

– Jeg synes det er helt håpløst. Det gikk ikke engang et døgn før de henla saken. Jeg synes det er veldig rart at de ikke tar det mer på alvor. Det er en ganske syk ting å gjøre og dele en katt i to.

HENLAGT: Saken om Fox ble henlagt av politiet under 24 timer etter at anmeldelsen ble levert inn.

Siden VG sist skrev om saken, har den yngste datteren fått vite hva som har skjedd med Fox.

– Hun har det ikke så bra nå og tok det veldig tungt. Det skjedde på denne måten gjør det også mye verre. Eldste datteren har fått vite at saken er henlagt, og er veldig sint for at politiet ikke gjør noe mer med det.

Han legger til at familien fortsatt får støtte fra lokalsamfunnet i Nittedal.

– Alle synes det er helt håpløst at de ikke tar det mer alvorlig.

Politiadvokat Morten Lunden i Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger.

Utlovt dusør på 10.000

Dyrevernsorganisasjonen NOAH ønsker oppklaring i saken, og har utlovet dusør på 10.000 kr for de som kan oppklare kattemishandlingen. De skriver på Instagram at de tar imot anonyme tips, og ber også folk om å ta kontakt med politiet.

OPPRETTET SPLEIS: Sameiet til eieren i Nittedal har laget en spleis for å finne ut hva som skal ha skjedd med Fox.

– Sameiet vårt på Likollen har også startet en spleis for opplysninger som kan hjelpe oss med å finne ut hvem som har gjort det. For at saken skal bli løst. Det blir en liten belønning til de som kan komme med tips i saken.

I skrivendestund har spleisen mottatt 7925kr.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post