E.coli på Oslo-badeplass: − Tydelig høye verdier

Det er gjort funn av e.coli-bakterier i badevannet på en av Oslos mest populære badeplasser. Det viser en ny måling gjort på oppdrag fra VG.

Kortversjonen Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjort funn av høye e.coli-verdier i badevannet på Operastranden i Oslo, en av byens mest populære badeplasser.

Målingene viste opp til 2500 TKB per 100 milliliter vann, mer enn dobbelt så høyt som grensen for dårlig badevannskvalitet (1000 TKB).

Fugler i området, inkludert ender og svaner, kan ha bidratt til resultatene. Bymiljøetaten i Oslo uttaler at disse funnene er forventede etter perioder med tungt regn.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan bading i vann med høye nivåer av e.coli-bakterier potensielt føre til symptomer som diaré, magesmerter, kvalme og oppkast, spesielt ved svelging av mye vann.

Målingene er bekymrende for offentlig helse og berører mange som bruker stranden. Oslo kommune er varslet om funnene. Vis mer

Torsdag denne uken gjorde Norsk institutt for vannforskning (NIVA) en måling av badevannet på Operastranden i Oslo, der det ble målt høye verdier av e.coli.

NIVA opplyser at de har varslet Oslo kommune om funnene.

Stephanie Delacroix, fasilitetsleder for ballasttesting i NIVA, er overrasket over resultatet. Det er ifølge henne snakk om både e.coli og en annen type tarmbakterier, enterokokker.

– Det er viktig å påpeke at dette er en rask test, som er tatt i overflatevannet innerst på strandområdet. For akkurat det området så var det tydelig høye verdier, sier Mari Susanne Solerød, kommunikasjonsleder i NIVA.

– Så må vi ta forbehold om at resultatene hadde vært annerledes dersom vi hadde gjort en grundigere, kvalitetssikret test, slik vi vanligvis gjør.

E. COLI-FUNN: På Operastranden i Oslo ble det gjort funn av e.coli-bakterier i en måling torsdag.

Over anbefalte verdier

Ifølge Oslo kommunes hjemmeside måles badevannskvalitet i TKB TKBTermotolerante Koliforme Bakterier /100 milliliter vann. Alt over 1000 TKB ansees som dårlig, og bading frarådes.

Målingene tatt av NIVA viser 2500, ifølge Delacroix.

Altså er verdiene målt på Operastranden over dobbelt så høye som minstegrensen for dårlig badevannskvalitet.

Delacroix påpeker at det er mye fugler i området, blant annet ender og svaner, og at det er stor sannsynlighet for at de har bidratt til bakterie-funnet.

– Som forventet

Bymiljøetaten i Oslo er ikke kjent med målingen som NIVA har gjort, men de poengterer at nivåene som er gjengitt er som forventet etter flere dager med regnvær.

– Det var perioder med styrtregn 12. og 13. juli, så vi er ikke overrasket over resultatet, skriver Marie Berge, pressevakt i Bymiljøetaten, i en e-post til VG.

– Slike bakterienivåer som NIVA målte kan forekomme etter styrtregn og er grunnen til at vi fraråder bading 24 timer etter kraftig regnvær.

Berge forklarer at det er vanlig å finne e.coli-bakterier i vannet etter det har regnet. Det tyder på forurensing, enten fra avløpsnettet eller dyreliv.

– Forurensning fra avløpsnettet forekommer når det blir mye regn og overbelaster systemet slik at det blir overløp og kloakk skylles ut i sjøen, sier Berge.

Hun sier disse bakteriene ikke tåler saltvann og derfor vil forsvinne av seg selv etter forholdsvis kort tid.

– Dette er noe av grunnen til at tommelfingerregelen er 24 timer etter kraftig regnvær, avslutter hun.

Info E.coli-bakterier E.coli er en gruppe bakterier som finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr.

Noen grupper av E.coli bakterier kan forårsake mage-tarminfeksjon, med symptomer som blant annet diaré, magesmerter og feber.

Det finnes flere undergrupper av de sykdomsfremkallende E.coli-bakteriene. Symptombildet kan variere noe avhengig av hvilken gruppe man er smittet med. Kilde: Hilde Marie Lund, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI. Vis mer

– Kan bli smittet

VG har presentert badevannsfunnene fra Operastranden for Folkehelseinstituttet (FHI), men seniorrådgiver Ettore Amato ønsker ikke å uttale seg om de konkrete om prøvene.

På et generelt plan bekrefter han imidlertid farene for å bade i vann som inneholder høye nivåer av e.coli-bakterier.

– Hvis badevannet er forurenset med gastrointestinale bakterier gastrointestinale bakterierbakterier som stammer fra mage- og tarmkanalen, kan du bli smittet, spesielt hvis du svelger mye vann, sier han til VG.

Symptomene på smitte med slike bakterier kan være blant annet diaré, magesmerter, kvalme og oppkast, forklarer Amato.

Likevel understreker han at bading i vann med e.coli ikke på noen måte garanterer sykdom:

– For å bli syk av badevannet er det en forutsetning at du får i deg en tilstrekkelig dose med sykdomsfremkallende organismer – også kalt en «infeksjonsdose», forklarer han.

For spesifikke anbefalinger om kvalitet på badevann viser Amato til kommunen. Han henviser også til de generelle normene for badevannskvalitet som FHI opererer med.

