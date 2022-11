DYRT: Lærer Anders Kvaase skulle gjerne kjøpt seg en elbil med litt rekkevidde. Men det kan han se langt etter. Han har ikke råd til å bli med på det grønne skiftet

Boliglånet koster tre tusen mer i måneden

Anders Kvaase (52) har regnet ut at han snart må ut med tre tusen mer i måneden for å betjene boliglånet sammenlignet med for ett år siden.

Barneskolelæreren i Vikersund satt akkurat og sjekket hvor mye mer han må betale på lånet nå i forhold til i fjor, da VG ringte.

– Det blir tre tusen mer i måneden på meg. Det er mye penger når man får utbetalt i overkant av 30 000 kroner for lærerjobben, sier Kaase som heldigvis har noen andre verv som også kaster av seg noen kroner.

Det er et drøyt år siden Norges Bank begynte å heve styringsrenten som traff nullpunktet under pandemien. I går ble den jekket opp en «kvarting» til 2,5 prosent. Først om seks uker vil lånekundene merke den seneste økningen siden bankene har seks ukers varslingsplikt.

Prisbevisst

– Når man lever på lærerlønn, bor alene og har hus- og billån, skal man ikke være mye på byen, slår Anders Kvaase fast.

Han har jobbet som barneskolelærer i 30 år og har en god inntekt på 600.000. Likevel, med en halvpart av en tomannsbolig han eier, høye strøm- og drivstoffpriser og en tenåring i hus, får pengene ben å gå på.

– Jeg er blitt veldig bevisst på hva jeg bruker penger på. Jeg kjøper First Price og ikke det jeg har lyst på, og fyller bare bensin når det er billigst, sier Kvaase til VG.

Les også Rentehevingen: – En del vil merke konsekvensene i desember Styringsrenten har gått fra null til til 2,50 prosent på kort tid, og vil trolig stige enda mer før nyttår.

Han er også blitt flink til å presse prisene på varer og tjenester, slik som mobilabonnement og banklån.

– Jeg hadde fått renten veldig langt ned. På det beste hadde jeg 1,7 prosent effektiv rente. Jeg bare sa at jeg bytter bank hvis jeg ikke får det, forteller 52-åringen.

– Andre har det trangere

Kvaase merker reallønnsnedgangen og at han har fått betraktelig mindre å rutte med det siste året.

– Jeg er ordentlig bekymret for økonomien, men jeg klager ikke. Det er arbeidsløse, uføretrygdede, minstepensjonister og mange andre som har det mye trangere. Men når man har fem års høyskoleutdanning og har jobbet i 30 år, så er altså økonomien slik, sier Kvaase skuffet.

– Lærere er veldig viktige når vi ikke er på jobb. Men å betale for at vi er så viktige, det er det verre med, legger han til med høstens streik i friskt minne.

– Tåler du flere renteøkninger?

– Tåler? Da må jeg redusere på noe annet. Men det er ikke slik at jeg ikke klarer å betale strømregningen altså. Jeg er dessuten veldig forsiktig. I oktober brukte jeg bare 500 kilowattimer, sier Kvaase som bor i en tomannsbolig på 110 kvadratmeter.

Kalde varmekabler

Varmekablene på badet og i gangen er ikke slått på. Bare i stua står det en panelovn på 700 watt og durer.

Kvaase forteller at økonomi er blitt et hett tema blant venner og kollegaene på lærerværelset.

– Vi har jo hatt det veldig bra; årevis med utrolig lav rente og spotpriser på 20 øre, sier Kvaase.

Nå prioriterer han hardt. Men når han sparer på noen ting, blir det råd til andre. Som å ta med datteren en uke til Spania i sommer og høstferie i Albania.

– Og så har jeg sluttet å røyke. Det er en positiv helseeffekt av å ha dårligere råd. Men det hadde jeg nok gjort uansett, humrer Kvaase.