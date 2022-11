KLAR TALE: Sigrun Stenseth i Tise.

Moteapp advarer: Melder om flere svindelforsøk på nett

Med black week og julen for døren går vi inn i en av årets travleste handlemåneder på nettet. Det vet svindlerne å benytte seg av.

Både den norske moteappen Tise og Helthjem melder om flere svindelforsøk.

– Vi har merket en ganske stor økning nå i høst, men vi håper at vi kan bremse denne utviklingen med en rekke tiltak som skal gjøre det vanskeligere for svindlerne, skriver markedssjef Sigrun Stenseth i Tise i en e-post til VG.

Metodene svindlerne bruker blir stadig mer utspekulerte. De kan blant annet få det til å se ut som om en SMS kommer fra en annen avsender, for eksempel Helthjem. Ser du at du allerede har fått en rekke SMS-er fra samme nummer, øker risikoen for at du tror alt er i orden.

Synne Haugrønning Braa, PR- og kommunikasjonsrådgiver i Helthjem

– Svindelforsøk er en løpende utfordring som dessverre de fleste kjente merkevarer opplever, og her er vi intet unntak. Vi opplever også sterk vekst og økt kjennskap i markedet, og i takt med det ser vi at flere bruker navnet vårt til svindel enn før, skriver Synne Haugrønning Braa, PR- og kommunikasjonsrådgiver i Helthjem, i en e-post til VG.

Info Råd fra Helthjem * Sjekk både avsender og lenker nøye. Typiske kjennetegn på svindel er ofte skrivefeil, rotete design og rare avsenderadresser. * Har du fått tilsendt en lenke anbefaler vi å gå inn på nettsiden vår direkte i nettleseren, og ikke via lenken man har mottatt. Vi vil heller aldri vil be om betalingsinformasjon via SMS eller e-post. Vis mer

– Hvordan er det mulig å hacke telefonnummeret til Helthjem slik at det ser ut som om SMS-en man får på telefonen kommer fra dere?

– Det finnes dessverre ingen sikkerhetsmekanismer for falske identiteter i SMS, som betyr at alle som har tilgang til en SMS-tjeneste kan kalle seg for eksempel «Helthjem», som i dette tilfellet. På forbrukerens telefon vil SMS-en legge seg rett i historikken med andre SMS-er fra Helthjem, så det ser ut som meldingene kommer fra samme avsender.

Braa sier de jobber aktivt med å identifisere falske sider og få stengt dem ned.

FALSK: SMS-en ser ut til å komme fra Helthjem. Det gjør den ikke. Ikke trykk på linken!

Tise setter pris på at alle svindelforsøk rapporteres til dem.

– Økning i svindelforsøk krever mer av både oss som aktør og at vi har en sikker løsning, men også at brukerne er bevisste, skriver Stenseth og legger til at de hele tiden jobber for alle skal kunne handle trygt.

ADVARSEL: Denne meldingen dukker opp når brukeren er på nippet til å gi fra seg informasjon.

– Vi oppfordrer alle til å benytte seg av vår integrerte løsning for frakt og betaling. Da håndteres både forsendelsen og betalingen gjennom oss, og pengene holdes trygt inntil kjøper har mottatt og godkjent varen.

Med denne løsningen blir både kjøper og selger beskyttet dersom noe skulle oppstå. Ved bruk av den integrerte løsningen skjer alt av budgiving og bestilling av frakt i appen, aldri utenfor.

Info Råd fra Tise: Brukerne må aldri forlate appen når de bruker løsningen vår og vi er tydelige på at man ikke bør følge eventuelle linker som deles i forbindelse med betaling.

Dersom noen tidlig i samtalen ber om å ta den videre i en annen kanal utenfor Tise (Messenger, WhatsApp eller SMS og så videre) er dette et rødt flagg. Dette er ofte en måte å unngå våre sikkerhetskontroller.

Vi anbefaler alle å gjøre litt research, bli kjent med selger via chat og sjekke opp eventuelle reviews selger måtte ha på Tise. Hvis man ikke finner noe info og heller ikke får noe godt inntrykk av selgeren når man chatter, er det kanskje best å gå videre til en annen selger.

Opplever man at en profil på Tise oppfører seg på en ugrei måte bør man rapportere profilen i appen. Man kan også kontakte support. Kilde: Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise Vis mer

– Sjekk nettadressen!

Forbrukerrådet har ikke opplevd flere svindelklager i høst enn vanlig.

– Vi har ikke opplevd noen spesiell økning, men folk tar kontakt etter å ha handlet på nettsider som ser ut være norske, men viser seg å være fra Kina. Nettsidene har norsk klesdrakt ser urnorske ut, men sender enten kopiprodukter eller ingen produkter i det hele tatt, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet.

Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet.

Slike nettsider blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue hvis man er uerfaren med netthandel eller det går litt fort i svingene.

– Se om nettadressen ser rar ut. Forbrukerne må være obs, og for all del betale med kredittkort og ikke kontooverføring. Med kredittkort har du mulighet til å få pengene tilbake fra kortutsteder, råder Iversen.

Et annet problem med netthandel, der du mottar produkter fra andre verdensdeler, er at produktene kanskje ikke er CE-merket – som viser at grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt – eller at elektriske produkter ikke tåler spenningen i det norske nettet.

– Produkter du importerer selv kan være farlige eller usunne, og du har ingen garanti for at de oppfyller europeiske sikkerhetskrav. Men selv med sunn skepsis går det an å bli lurt, avslutter Iversen.

For ordens skyld: Helthjem eies blant annet av Schibsted, som også eier VG. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.