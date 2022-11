NATUR OG UNGDOM: Leder Gina Gylver sier de tar dette som en ren seier og håper det får konsekvenser.

– Ny kurs for olje i Norge

Natur og Ungdom mener Wisting-feltet nå er en død sak. Greenpeace spiser kake for å feire i begravelsen.

– Vi er veldig, veldig glade, sier Frode Pleym i telefonen, før VG rekker å spørre.

Greenpeace-lederen startet dagen med kake på kontoret. Equinor har nettopp annonsert at Wisting-prosjektet er utsatt.

Miljøorganisasjoner har jobbet mot Wisting, og har kjøpt annonseplass i avisene for å legge fram hvorfor de mener oljeplanene ikke kan bli realitet.

– Dette er en perfekt start på en historisk snuoperasjon, sier Pleym.

Equinor har sagt at «dette er en utsettelse, ikke en skrinleggelse». Prosjektet har blitt dyrere og knapphet hos leverandørene gjør at de utsetter avgjørelsen til 2026.

Likevel forventer organisasjonene at prosjektet aldri vil komme opp av skuffen.

– Dette er spikeren i kista for Wisting. Det blir ikke noe Wisting-felt nå, sier Pleym.

– Det er en stor seier, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Organisasjonen har mobilisert blant politikere og andre organisasjoner, som ønsker full stans i leting etter ny olje- og gass.

– Det er første gang man har stanset et oljeprosjekt som er kommet så langt i prosessen. Dette er en ny kurs innen olje i Norge, sier Gylver.

«LA OLJA LIGGE»: Frode Pleym og Greenpeace har lenge hatt stans i oljeleting som fanesak, og har nylig satt alle kluter til for å stanse Wisting.

Avlyser oljesatsning lengst nord

De er skråsikre, fordi prosjektet nå går glipp av godene ved den svært gunstige oljeskattepakken.

Den midlertidige ordningen ble vedtatt under pandemien og ga store skattelettelser for oljebransjen. Fristen for å få godene går ut ved nyttår.

– Dette er en ny kurs for olje i Norge, sier Gylver.

Under forhandlingene skal partiene ha regnet på hvor store skattelettelser som måtte til, for at akkurat Wisting skulle bli lønnsomt, ifølge VGs opplysninger.

Nå håper Natur og Ungdom at dette også betyr kroken på døra for andre prosjekter helt lengst nord i Barentshavet, som ellers kunne snylte på infrastrukturen i Wisting-feltet.

– Politikerne har ønsket å starte et nytt kapittel i norsk oljehistorie og de har sett nordover. De har ønsket oljeutvinning i Arktis, og der har Wisting vært et stort og symbolsk viktig prosjekt. Dette er en ny kurs for olje i Norge, sier Gylver.

Når Equinor nå ikke investerer i Wisting de kommende årene, kan det få ringvirkninger for lønnsomheten til andre prosjekter i samme område.

– Nå blir det ikke et Wisting-felt, og vi håper at dette er et tydelig signal. Mest av alt håper jeg at ressursene nå bruke på fornybar energi og grønn industri, det er det viktigste vi kan gjøre nå, sier Gylver.

Selskapene har jobbet på spreng for å kunne rekke tidsfristen for skattepakken, og en lang rekke prosjekter skal innleveres før nyttår.

PANDEMI OG OLJE: Frode Pleym brukte munnbindpåbud som markedsføring under covid-19. Politikerne vedtok samtidig en skattepakke som ga lettelser til oljebransjen.

Låser inn investeringer i olje

Wisting er et funn med nesten bare olje i reserven. Den skulle driftes med strøm fra land, som ville legge beslag på mye av kraften i området. Det ville i tillegg være avhengig av nye kraftliner gjennom områder med reinbeite.

– Er du imot dyrere strøm, for grønn omstilling i industrien, eller er du mest opptatt av klima - det finnes argumenter for å ikke ønske dette prosjektet hos alle partier på Stortinget, sier Frode Pleym.

Samtidig har regjeringen nettopp skrevet under på en avtale med Egypt om en satning på «blått hydrogen». Der skal det lages energi fra gass gjennom om å omdanne det til hydrogen, mens klimagassen CO2 blir fjernet og lagret for å unngå utslipp.

– Regjeringen har sagt at man må skille mellom olje og gass, der gass vil ha en rolle lenge etter olje?

– Det absolutt viktigste er å skrinlegge dette store prosjektet, men vi mener at man må skrinlegge all ny fossil energi. Om man finner et kombinert olje og gassfelt i morgen, så vil det ta minst ti år før det er i produksjon, og det skal være i produksjon i flere tiår, sier Pleym.

– Vi mener Equinors avgjørelse i dag må være første steget mot at all ny leting og utvikling av funn som ikke har begynt nå må skrotes.