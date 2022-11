En studie ved tre sykehjem viser at helsepersonell ofte lar være å rapportere om trakasserende, diskriminerende og rasistiske hendelser.

Sykehjemsansatte rapporterer ikke om trakassering, ifølge studie

Ansatte ved sykehjemmene som har blitt undersøkt i en ny studie opplever diskriminering, trakassering og rasisme.

NTB

Forsker ved Vid vitenskapelige høgskole, Tone Lindheim, har intervjuet 27 ansatte og ledere ved tre sykehjem om hva slags erfaringer de har med trakasserende, diskriminerende og rasistiske hendelser.

Hun har også observert i 200 timer ved de samme sykehjemmene.

I en artikkel om studien, i Tidsskrift for omsorgsforskning , skriver Lindheim at mange av de hun snakket med hadde erfaringer med slike hendelser. Hendelsene kunne deles inn i kategoriene hatefulle ytringer og preferanse for pleiere med majoritetsbakgrunn.

Redd å miste vakter

Ifølge de hun snakket med lot imidlertid mange være å rapportere om hendelser, av forskjellige grunner. Noen anså det som uprofesjonelt å reagere, og unnskyldte handlingene, og noen var redd rapporter skulle føre til at de ikke fikk vakter.

I en pressemelding sier Lindheim at lederne likevel mente sykehjemmene hadde gode nok systemer for å fange opp slike hendelser.

– Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier Lindheim.

Knyttet til hudfarge

Hendelsene var først og fremst knyttet til ansattes hudfarge og mindre til innvandrerbakgrunn generelt. Dette ble bekreftet av ledere og ansatte både med minoritetsbakgrunn og majoritetsbakgrunn.

Både ledere og ansatte var enige om at trakassering var uakseptabelt, men ifølge Lindheim ble det gjort lite systematisk arbeid for å bekjempe trakassering, diskriminering og rasisme.