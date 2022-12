KASTES UT: Takako Ellefsen får ikke opphold i Norge, fordi sykeforsikringen hennes ikke er god nok.

Takako (83) går rettens vei: − Overveldet over støtten

Takako Ellefsen (83) går rettens vei for å hindre at hun blir tvangsutsendt fra Norge 28. desember.

Advokat Aleksander Nyheim Jenssen vil på den japanske kvinnens vegne begjære midlertidig forføyning, for å hindre at Utlendingsnemndas vedtak blir satt ut i livet.

– I dette tilfellet er utlendingsmyndighetene for stivbeinte, sier Jenssen til VG.

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at Ellefsen må forlate Norge innen fjerde juledag, fordi sykeforsikringen hennes ikke er god nok. Beslutningen er endelig.

Takako Ellefsen ønsker å tilbringe sine siste leveår hos datteren Klara i Stavanger og bli stedt til hvile i graven til ektemannen Karsten Johan Ellefsen.

83-åringens skjebne har vakt oppsikt over hele landet.

– Jeg er helt overveldet over støtten, sympatien og alle de fine meldingene fra folk. Dette hadde jeg ikke ventet, sier Takako Ellefsen til VG tirsdag.

– Jeg har en sjanse

Hun sier at håpet om å få bli i Norge er styrket.

– Jeg er optimistisk på grunn av all støtten og sympatien som er blitt meg til del. Jeg har en sjanse. Samtidig er jeg nervøs, fordi jeg ikke vet hva som skal skje.

Takakos ektemann seilte i utenriksfart før han fikk jobb i Det Norske Veritas med base i Japan. De var gift i 45 år. Familien bodde i Japan og Singapore.

Karsten Johan Ellefsen døde i Stavanger i 2009. Enken bodde i Stavanger til 2013, før hun flyttet med datteren – først til Japan, deretter til Spania i fem år.

– Ikke særlig tilknytning

UNE avslo 83-åringens søknad om oppholdstillatelse i Norge og mener det ikke foreligger sterke menneskelig hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

UNE legger til grunn at Ellefsen har bodd i Norge fra 2009 til 2013. Hun er japansk statsborger, mens de fire barna er norske statsborgere.

Advokat Aleksander Nyheim Jenssen i advokatfirmaet Sjødin Meling & Co er uenig:

– Hun har vært gift med en norsk statsborger som har arbeidet utenfor Norge i norsk tjeneste. Hadde han jobbet her, ville hun hatt norsk statsborgerskap.

HJEMME: Takako Ellefsen bor med datteren Klara i Stavanger.

Sjekker forsikring

Jenssen trenger tid til å vurdere tre forhold:

– Vi vil undersøke om det er mulig å få en forsikring som tilfredsstiller UNEs krav til dekning, til en pris som ligger innenfor rimelighetens grenser for henne.

Advokaten mener videre at UNEs avslag ikke er i tråd med EU-domstolens praksis. Ellefsen søkte opphold som familiemedlem til en EØS-borger – datteren Klara.

– Vi vil også innhente en vurdering av helserisiko og hvilke muligheter hun har til å reise frem og tilbake til familie i Norge, om hun skulle bli sendt ut til Japan.

Ber UNE utsette

Jenssen vil i løpet av et par dager gå til Oslo tingrett og begjære midlertidig forføyning for å stoppe at vedtaket om utsendelse blir iverksatt 28. desember.

I retten må han sannsynliggjøre at UNEs vedtak er ugyldig og at konsekvensene ved utsendelse, er for store om hun senere skulle vinne frem for domstolene.

– UNE har også mulighet til å utsette fristen og gi oss mer tid til å undersøke disse forholdene. Jeg synes egentlig UNE burde være såpass reale.

Han overtok som Ellefsens advokat mandag og har dannet seg følgende inntrykk:

– Dette er ett av flere eksempler på saker der utlendingsmyndighetene er for stivbeinte og i for liten grad gjør en konkret vurdering, sier Jenssen.

Mer glad i Norge

Takako Ellefsen sier at saken preger henne veldig.

– Hvis beslutningen om at jeg må ut av landet blir stående, må jeg jo forberede meg på å forlate landet. Men den sympatien og støtten jeg har fått har virkelig bare styrket min kjærlighet til Norge. Jeg kjenner på en glede.

Datteren Klara understreker at moren drar ut av landet og til Japan før 28. desember, hvis UNEs vedtak blir stående.

Å søke om familiegjenforening basert på særlig sterke menneskelige hensyn kan bli aktuelt, men dette er en svært snever unntaksregel som sjelden blir anvendt.

– Dessverre er det slik at for å levere en søknad må hun møte hos politiet – og det kan være vanskelig å få oppmøtetidspunkt før 28. desember, sier Jenssen.

En rekke stortingsrepresentanter fra flere partier, blant andre Bård Hoksrud i Frp og Tobias Drevland Lund i Rødt, stiller spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) om hun mener grunnlaget er godt nok for at 83-årige Ellefsen skal kastes ut av landet.