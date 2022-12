Christian Ringnes har plassert statuen "Fearless Girl" på fortauet utenfor den iranske ambassaden i Drammensveien 88 i Oslo. På armen av statuen er det knyttet en maghnae (hijab).

Irans ambassade om Ringnes-stunt: − Skammelig

Den iranske ambassaden reagerer kraftig etter at Christian Ringnes plasserte statuen «Fearless Girl» utenfor ambassadebygget. – Jeg tenker det er en kommentar som er veldig irrelevant, svarer Ringnes.

Statuen «Fearless Girl», som tidligere har stått utenfor Grand Hotel i Oslo, ble forrige uke flyttet til den iranske ambassaden – med en hijab i hånden.

Bakgrunn: Christian Ringnes satte kunstverk utenfor den iranske ambassaden

Mannen bak «stuntet» var milliardær, eiendomsinvestor og kunstsamler Christian Ringnes.

– Utgangspunktet er alt som foregår i Iran selvfølgelig, uttalte han til VG forrige uke.

Den siste tiden har det vært flere opptøyer og demonstrasjoner i Iran, etter at 22 år-gamle Mahsa Amini ble pågrepet av moralpolitiet for «feil bruk av hijab». Amini døde i poltiets varetekt. Flere har blitt drept av sikkerhetsstyrker under demonstrasjonene.

Ringnes forteller at han er overrasket over engasjementet statuen skapte i sosiale medier. Han forteller at han har fått mange tilbakemeldinger fra iranske menn og kvinner i Norge og Sverige som takker for støtten.

– Det har rørt meg ganske mye. Det er jo et litt uskyldig stunt, men jeg er full av ydmykhet over at det kunne bety så mye, sier han.

Christian Ringnes ved statuen, sammen med norsk-iranske Mahmoud Farahmand fra Høyre.

Ambassaden på sin side, reagerer derimot sterkt på markeringen.

– Det er en skammelig praksis å misbruke et kunstverk for «uhyggelige» politiske formål.

Ambassaden skriver at tusenvis av iranske pasienter, særlig barn har lidd i flere år «på grunn av USAs sanksjoner mot det iranske folk», men at ingen reaksjon har blitt observert fra «de såkalte menneskerettsforkjemperne».

– Årsaken er tydelig: De har ikke motet til å gjøre det og de er redde for kostnadene, skriver de.

USA har hatt ulike former for sanksjoner mot Iran siden 1979. Blant annet som en respons på Irans atomprogram.

– Jeg tenker det er en kommentar som er irrelevant, litt «off the wall», svarer Ringnes.

Han mener det er en grunn til at man nå ser et opprør flere steder i verden, og at dette verken har med kunst eller statuer å gjøre.

– Det handler om et regime som behandler sine innbyggere forferdelig dårlig og bryter fundamentale menneskerettigheter. Det må være vanskelig for dem å svare på realiteten, og da er det kanskje fristende å svare på noe helt annet. Det svaret er like dårlig som praksisen de følger.