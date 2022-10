EKSTRA: Studenter får en ny strømstøtte, den kommer i tillegg til den som kom tidligere i år.

Nytt strømstipend for studenter

Studenter får 1500 kroner i ny strømstøtte i høst. Pengene kommer i tillegg til strømstøtten som alle andre får.

Det er regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sammen med Sosialistisk Venstreparti er blitt enige om å gi studenter økt strømstøtte.

Partiene har mandag forhandlet om en strømstøttepakke for resten av året, og der ble det bestemt at 210 millioner kroner skal brukes til å dele ut et nytt strømstipend til studenter.

Studenter får dermed muligheter til å søke om et engangsbeløp på 1.500 kroner for å dekke de rekordhøye strømprisen. Dyr strøm har skapt økonomiske utfordringer for flere den siste tiden.

I februar kunne studenter som selv betaler strømmen der de bor søke på et strømstipendet på 3000 kroner. Pengene som nå kommer er i tillegg til støtten som ble delt ut i vinter. Dermed har studenter hatt mulighet til å få 4500 kroner i strømstøtte i løpet i 2022.

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, forteller at de har lyttet til studentene som har en stram økonomi.

– Stortinget har styrket strømstøtteordningen slik at studenter over hele landet nå får 1500 kroner. I tillegg er studentene også omfattet at av den generelle strømordningen fra regjeringen, skriver hun i en e-post til VG.

GLAD: Leder i Norsk Studentorganisasjon Maika Godal Dam er glad for at studentene blir prioritert

– En forskjell for studenter

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er takknemlig for at studentene får hjelp til å betale de høye strømregningene.

– Dette kommer til å gjøre en forskjell for studenter nå som vinteren kommer, sier NSO-leder Maika Godal Dam til VG

Studentorganisasjonen har i lang tid kjempet for økt studiestøtte fra Lånekassen.

– I fremtiden håper jeg at grunnstipendet stipendet øker slik at studenter ikke blir avhengig av slike ekstrastipend for å klare seg.

Strømstipendet er organisert slik at den utbetalt gjennom Lånekassen. Studenter må selv søke om å få pengene og kunne dokumentere at de har strømutgifter.

– Vi var tydelige på at støtten må fungere på samme måte som sist slik at det er lett for studentene å søke.

Da strømstøtten i vinter ble delt ut var den beregnet til å koste 470 millioner kroner.

– I vintermånedene som står foran oss kommer strømregningene til å bli enda høyere, så denne ordningen håper og tror jeg at kommer godt med, sier Freddy André Øvstegård.

Han er utdanningspolitisk talsperson i SV.

– De fleste studenter må allerede jobbe ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt. Strømprisene har ikke gjort dette noe bedre, og da snakker vi om en gruppe hvor flesteparten leier uten mulighet for å investere i energieffektivisering eller andre tiltak som kan bøte på. Da skulle det bare mangle at de får ekstra hjelp.