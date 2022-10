BIGGIE SMALLS: Tenk at så mye sang kan komme ut av et så lite parti, vil noen si. Foran står stortingsrepresentant Alfred Bjørlo, leder Guri Melby og nestleder Abid Raja. Bak er rådgiverne Andreas Skjæret, Audun Bonde, Julie Østengen og Thea Elvestuen.

Venstre-Melby velger Ap og Sp som hovedfiender: − Regjeringen tenker gammeldags

SYNG MER, OSLO SENTRUM (VG) Venstre har styrt landet med Senterpartiet. En tidligere partileder dro på fisketur med Jens Stoltenberg for å diskutere regjeringssamarbeid med Ap. Den tiden er forbi, bekrefter Venstre-leder Guri Melby.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Du bestemmer, du er sjef, sier Abid Raja til Guri Melby.

Det stemmer. Hun får bestemme hvilken sang de skal synge – og det er hun som er leder i Venstre.

I dette intervjuet skal vi først og fremst se fremover – i tråd med Venstres nye kommunikasjonsplakat «Framover».

Men først må vi en kjapp tur tilbake i tid, for å forstå hvorfor partiet understreker at de «snakker sammen», og «har respekt for hverandre og spiller hverandre gode» i dette dokumentet.

Melby ble leder i landets eldste parti høsten 2020, etter interne konflikter, en opprivende lederstrid og et høylytt krav fra grasrota i partiet om at tiden var inne for fornyelse.

JO MERE VI ER SAMMEN: «Karaoke handler ikke om å høres bra ut, det handler om å høres forferdelig ut, men sammen», er skriften på veggen.

Lenge var det Rotevatn og Raja som lå lengst fremme i feltet, men Melby slo dem på målstreken. I etterkant har det vært svært viktig for ledertrioen å vise at de samarbeider godt – og at det gamle partiet er ungt og fornyet.

– Vi har vært gjennom et generasjonsskifte. Nå tror jeg både stortingsgruppen og ansatte i større grad gjenspeiler Venstres velgere, sier Melby.

En ledertrio i 50-årene er byttet ut med en 37-åring, en 41-åring og en 46-åring. Kanskje det er derfor Venstre-ledelsen har invitert VG med på karaokebar. Her kan de vise at de er folkelige, liberale – og litt nervøse. Og her skal de vise at de ikke bare kan «spille hverandre gode», men også synge hverandre gode.

THE WINNER TAKES IT ALL: Og denne gangen var det Sp og Ap, med litt hjelp av SV, som tok regjeringsmakten. Derfor er Ap og Sp de nye hovedfiendene.

Venstre-sjefen velger først Dolly Partons «9 to 5», inspirert av partiets nye familiegrep.

Men etter en generalprøve blir countryklassikeren, med linjer som «You're just a step on the boss man's ladder», byttet ut med en litt mer næringslivsvennlig låt.

Resultatet kan du se nederst i saken. Men først setter Melby og Raja seg i et tomt karaokerom for å fortelle om partiets nye strategi.

Hovedfiender: Ap og Sp

– Hvem er Venstres hovedmotstandere nå?

– Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det er det ingen tvil om, sier Melby.

IN DA CLUB: En rådgiver mener at rommet Melby og Raja blir intervjuet i er «litt strippeklubbaktig». – Det var akkurat det jeg tenkte, sier Raja og ler.

– Hvorfor det?

– Fordi de tar Norge i helt feil retning. Regjering tenker gammeldags, og bruker tiden sin på helt feil saker. Jeg synes at noe av det verste var, at når vi står her midt i sikkerhetskrise og energikrise ...

Melby blir avbrutt:

– Guri, det er «Let It Go», roper en rådgiver.

– Oi! Jeg må synge «Let It Go». Men så har vi en statsminister og en finansminister som er opptatte av å splitte opp Kristiansand kommune, og som bruker tid på det, sier Melby på veien ut.

Raja sparer ikke på kruttet når han gir sin dom over regjeringen:

– De har valgt å avlyse hele regjeringsplattformen. Hva er det Norge styres etter da? Er det dag-til-dag, kriser som dukker opp og saker som må løses? fortsetter Raja.

TO DRÅPER VANN: Årsaken til at nestleder Sveinung Rotevatn går glipp av karaoken, er ikke en ny lederkamp, men at han er syk og har mistet stemmen. Derfor blir han erstattet av Alfred Bjørlo, som er 14 år eldre og ferskere på Stortinget – men fra samme kommune.

– Verden har forandret seg

Kort tid etter karaoke-exiten er Melby tilbake. Og det har heller ikke gått så lang tid siden daværende Venstre-leder Lars Sponheim og daværende statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg dro på fisketur sammen.

Først året etter, da Sponheim trakk seg etter katastrofevalget i 2009, innrømte han at de hadde snakket politikk på fisketuren. Og at Venstre-lederen kunne gått i regjering med Ap.

– Veldig mye ser veldig annerledes ut, både Venstre og Ap, sier Melby.

Statsbudsjettet gir fasiten på hva som er «feil» med dagens Ap, mener hun:

– Det finnes et veldig næringsvennlig Ap, men det finnes også et som tydeligvis synes det er greit å komme med skatteøkninger på 44 milliarder kroner over natten.

– Det finnes et Ap som fremstår som offensive i klimapolitikken, men som legger frem et statsbudsjett som knapt nok får ned klimagassutslipp, fortsetter hun.

YOU’RE MY BEST FRIEND: I 2008 dro Jens Stoltenberg og Lars Sponheim på fisketur. Tidligere hadde statsministeren og hele hans familie har tidligere besøkt Lars Sponheims hytte i Ulvik kommune to ganger. – Vi er ikke uvenner, for å si det sånn, sa Sponheim.

Eks-regjeringspartner

Mens det ble med regjeringsflørten mellom Sponheim og Stoltenberg, er det ikke så lenge siden Venstre satt i regjering med Senterpartiet. Sammen med KrF utgjorde de Bondevik I-regjeringen, også kalt «sentrumsregjeringen», som styrte Norge fra 1997 til 2000.

– Hva er det som har forandret seg siden det?

– Verden har forandret seg, og de norske partiene har forandret seg. Hvordan partier forholder seg til hverandre må også fortolkes ut ifra den verden vi lever i, sier Melby og fortsetter:

– Da sentrumsregjeringen ble en realitet, så var det i etterkant av flere tiår med veldig sterk Ap-dominans. Det å vise at det fantes andre alternativer som kunne styre Norge tror jeg var viktig der og da.

IT WASN’T ME: På 90-tallet satt Venstre og Senterpartiet gledelig i regjering sammen. Her er statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) og statsrådene på Slottsplassen 17. oktober 1997. Guri Melby var kun 16 år da, og tok naturligvis ikke del i beslutningen om sentrumssamarbeidet.

Ingen tid til småpartier

Venstre-toppene letter litt på sløret, og viser VG noen av punktene fra den hemmelige strategien.

Kort oppsummert: Regjeringen er bakpå, Venstre er frempå, målet er regjeringsmakt i 2025, de skal ikke love for mye, de er mer fremoverlente enn Høyre og målgruppen er unge, høyt utdannede velgere.

Og Venstre skal ikke kaste bort tid på småpartier. Selv fikk de 4,6 prosent i forrige stortingsvalg.

Info Dette skriver Venstre i strategien: Vår vurdering er at regjeringen er bakpå, ikke har løsninger for folk og ikke har et prosjekt.

Vårt svar på det er å være tydelige på våre løsninger og alltid være frampå.

Våre hovedmotstandere er Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi prioriterer ikke å krangle med de mindre partiene.

Vårt mål er regjeringsmakt i 2025, og før det skal vi ikke love mer enn vi kan holde. Vi skal ikke gå i Sp-fellen.

Vi skal alltid være mer framoverlent enn Høyre. De er av natur et konservativt parti, vi er liberale og radikale.

Vår viktigste målgruppe er unge, høyt utdannede velgere. Vis mer

– Er det litt stormannsgalt, med tanke på at dere er et av de minste partiene selv?

– Nå har vi fått noen bak oss, sier Melby og ler.

– Og vi skal legge flere bak oss, sier Raja.

Partiene de la bak seg sist var KrF og MDG – og valglisten Pasientfokus.

– Vår rolle er å være et korrektiv til de store partiene. Det er først og fremst de som sitter med makt i Norge. Hvis vi skal stille noen til ansvar for at de ikke gjør nok på klima og miljø, så må vi ta Ap, Sp og Høyre, ikke MDG, sier Melby.

Dette er den nye kommunikasjonsplakaten:

– Jakten på kjærligheten!

Melby fortalte nylig i VG at hun har blitt singel – og at hun har begynt å date. Raja er stolt, sier han.

– Nå begynner jakten på kjærligheten! Ja, hun fått ganske mange tilbud, sier han.

Melby bekrefter at hun har fått mange hyggelige meldinger. Men den siste uken har vært travel, og hun har ikke rukket å lese alt like grundig.

– Tenker du det kan ligge noen potensielle dater der?

– Jeg skal ikke utelukke det, men jeg skal se litt mer ordentlig på dem, sier Melby.

Og hvordan gikk det med karaoken? Venstre-ledelsen valgte OL-låta «Se ilden lyse», til vanlig sunget av Sissel Kyrkjebø. Her kan du se et kort klipp av Venstre-toppene som byr på seg selv for VG – trykk på høyttalersymbolet for lyd: