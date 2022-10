BARNEVERNAKTVIST: Rune Fardal kjemper mot det norske barnevernet.

Vest politidistrikt: Vurderer etterforskning av Rune Fardal

Barnevernaktivisten Rune Fardal har eksponert over hundre barn på nett. Nå vil Vest politidistrikt undersøke om det foreligger straffbare forhold.

Eva Akerbæk, Faktisk.no

Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vest politidistrikt vil undersøke materialet Fardal har publisert på sin egen tv-kanal i sosiale medier, for å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning mot barnevernaktivisten, opplyser påtaleleder Gunnar Fløystad til VG og Faktisk.no.

Fløystad vil ikke karakterisere innholdet, men sier:

– Dette er et type innhold som gjør at vi blir nødt til å undersøke om det foreligger forhold som er straffbare.

VG og Faktisk.no avslørte søndag hvordan Norges mest omstridte barnevernsaktivist med egen TV-kanal på nett, Rune Fardal (63), har utlevert godt over hundre sårbare barn.

Tallet er basert på en omfattende kartlegging av Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal.

Dette skjer gjennom intervjuer med foreldre og noen ganger barn, der mange identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted.

Fardal har spredd opplysninger om barns diagnoser, voldsopplevelser og barnevernhistorikk. Han har også identifisert og snakket om barn som har tatt livet sitt.

Opplysningene sprer Fardal i et stort miljø på nett som hater det norske barnevernet.

PÅTALELEDER: Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt. Bildet er tatt i en annen sammenheng i 2014.

Politiet i Bergen har tidligere etterforsket Fardal for andre forhold, men ikke for eksponeringen av barn.

VG og Faktisk.no har tidligere fått opplyst at Vest politidistrikt har mottatt 13 anmeldelser mot Rune Fardal i saker som omhandler barnevernsmotstand. 12 av sakene ble henlagt, og én endte i en såkalt påtaleunnlatelse.

– Hvorfor har dere ikke reagert tidligere når dere har sett hvordan Rune Fardal har eksponert barn på internett?

– Det vi har hatt til etterforskning har vært anmeldelser hvor det har vært påstander om enkeltstående straffbare forhold som skal være begått mot ansatte i barnevernet eller andre offentlige instanser. Årsakene til at de er henlagt er ulike.

– Vi har ikke sett på den delen som handler om å eksponere barn på internett, sier Fløystad.

– Hvorfor ikke?

– Jeg kan ikke si annet enn at det vi har etterforsket er konkrete enkeltsaker som er anmeldt til oss. Vi har rett og slett ikke sett på virksomheten, ikke sett på om det er noe mer der.

– Men dere har vært klar over at han har brukt disse metodene?

– Det tør jeg ikke si. For egen del kan jeg bare si at jeg har lest det som står i VG. Jeg skjønner da at dere stiller spørsmålet, ut fra det dere har funnet ut. Men jeg er ganske sikker på at de som har behandlet enkeltsakene her, de har ikke sett det bildet. De har ikke hatt et så godt grunnlag for å ha det fokuset.

– Så dere gjør den selvstendige vurderingen på bakgrunn av det som kom frem i VG og Faktisk sin undersøkelse?

– Det er helt korrekt.

MOTSTANDER: Rune Fardal på en markering mot barnevernet på Torgallmenningen i Bergen.

VG har fortalt historien om Thea, som opplevde at hennes barnevernshistorie ble brettet ut i Fardals kanaler.

Etter å ha blitt konfrontert med VGs sak, slettet Fardal videoen der Thea eksponeres - og sa:

– Jeg legger meg helt flat.

Martin trodde at barnevernaktivist Rune Fardal (63) skulle redde ham hjem fra institusjon. I stedet ble 14-åringen eksponert – da han åpnet opp om sitt aller mest sårbare.

– Så satt jeg der, da, ruset, 14 år og på rømmen, sammen med en 60 år gammel fyr, sier Martin til VG.

Fardal har ikke svart på VGs spørsmål om eksponeringen av Martin. Men i sine egne kanaler har han uttalt:

– Men han fremsto slett ikke som noe offer i intervjuet den gang, og gjør det heller ikke i dag.

Rune Fardal har omtalt VGs dekning av ham som en «stor drittpakke».

– Målet er antagelig å få meg i fengsel, uttalte Fardal om VG og Faktisk.no på sosiale medier denne uken.

– Flertallet av de jeg hjelper, er fornøyde. Problematiserer man alt, vil man helt sikkert finne noe som ikke er i henhold til en eller annen formalitet, sier han til VG.

VG og Faktisk.no har bedt Rune Fardal om en kommentar til denne saken. Han har så langt ikke besvart henvendelsene.