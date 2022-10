1 / 2 FAKKELTOG: Tretten bru kollapset i august i år. Planene om en midlertidig bro er utsatt. Nå går bygda i fakkeltog for å få på plass en midlertidig bro. FAKKELTOG: Tretten bru kollapset i august i år. Planene om en midlertidig bro er utsatt. Nå går bygda i fakkeltog for å få på plass en midlertidig bro. forrige neste fullskjerm FAKKELTOG: Tretten bru kollapset i august i år. Planene om en midlertidig bro er utsatt. Nå går bygda i fakkeltog for å få på plass en midlertidig bro.

Tre fakkeltog for Tretten bru

TRETTEN (VG) Tirsdag kveld arrangeres det intet mindre enn tre fakkeltog på Tretten i protest mot at midlertidig bro lar vente på seg.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Et på østsiden av Gudbrandsdalslågen – og to på vestsiden av Tretten, som etter brokollapsen har delt bygda i to.

– Det er nødvendig å prøve å sette trykk på politikere og byråkrater som ikke klare å sette på plass midlertidig bro, sier en av initiativtakerne til fakkeltogene, Guttorm Aarnes til GD.

Det var i midten av august den 148 meter lange fagverksbro i tre over Gudbrandsdalslågen ved Tretten kollapset.

KOLLAPSET: En personbil og en lastebil var på broen da den kollapset.

Siden da har bygda måttet klare seg uten. Etter planen skulle det settes opp en midlertidig bro, men de planene har blitt utsatt.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen blir den midlertidige broen som skulle bygges ikke klar før etter nyttår.

En av de som skal holde appell er Carl I. Hagen (Frp), stortingsrepresentant for Oppland.

Appellene som holdes her blir overført til andre siden av elven slik at de som er i fakkeltog der, også kan få med seg budskapet.