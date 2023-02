Aktiver kart

Boligbrann på Gjerdrum - vanskelig slokkearbeid

Nødetatene rykket ut etter melding om en boligbrann på Gjerdrum.

Øst 110 sentralt meldte like etter klokken 01 om brann i en enebolig på Gjerdrum.

– Vi er framme på stedet, det er full fyr i boligen, skriver de.

Politietrykket ut. Brannvesenet har startet slukking.

Først like før klokken 0430 meldte 110 at de har kontroll på brannen etter et krevende slokkearbeid.

– Det var kronglete å komme til på grunn av konstruksjonen på bygget, sier vaktleder Leif Høyland i 110 Øst til VG klokken 05.

Det er kun drevet utvendig slukking. Etterslukking pågår og vil fortsette noen timer.

Høyland kan verken bekrefte eller avkrefte om det befant seg mennesker i boligen.

Operasjonsleder ved Øst politidistrikt Joakim Ormaasen fortalte VG tidligere i natt at 110 ble varslet av en nabo, som igjen meldte politiet.

Han opplyste at forholdene var for vanskelige til at røykdykkere kunne gå inn i bygget.