– VANSKELIG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er vanskelig å kommentere denne saken, fordi den er basert på anonyme kilder. Hun sier de har hatt jevnlig kontakt med Ap om strømstøttepakken.

Strømstøtten: Droppet sentralt LO-ønske

Det knirker mellom Ap og LO: Strømprispakken onsdag blir trukket frem. Der ble et viktig LO-ønske ikke innfridd.

Onsdag formiddag:

Det sprer seg at regjeringen kommer med strømstøttepakke senere på dagen. Flere medier meldte detaljer om hva som ville komme.

VG var i kontakt med flere sentrale aktører i LO og LO-forbund utover ettermiddagen.

Dialogen viste at de ikke visste presist hva som kom og at de ikke hadde vært med på prosessen som direkte ville påvirke landets bedrifter og ikke minst innholdet i lommeboken til 993 000 LO-medlemmer – og det norske folk.

En stor LO-bekymring er at det kommende lønnsoppgjøret igjen vil kunne føre til at norske arbeidstagere blir lønnstapere. I fjor endte lønnsveksten på anslagsvis 4,4–4,6 prosent, mens prisene steg med 5,8 prosent.

Den såkalte kjøpekraften - hvor mye varer og tjenester man kan få kjøpt med den lønnen man har - ble altså negativ.

Risikerer å tape igjen

Prisveksten er nå på 6,4 prosent og selv om den trolig ikke vil bli det gjennom året, er det mulig at det kan bli en prisvekst på over fem prosent gjennom 2023. At lønnstagerne skal få fem prosent eller mer i vårens oppgjør, blir ikke sett på som realistisk:

Det kan igjen føre til at vanlige folk går ned i reallønn, altså at prisene stiger mer enn lønnen.

I den situasjonen spilte LO-forbund inn løsninger som kunne øke strømstøtten umiddelbart. Men de ble ikke hørt.

Støtte smørte oppgjøret i fjor

Før hvert oppgjør er det alltid knyttet stor spenning til rapporten fra utvalget med det svært tørre navnet Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU).

Der er arbeidslivets organisasjoner med, samt blant andre Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Utvalget lager tallgrunnlaget for lønnsoppgjørene, og skal mandag levere sin første av to rapporter før vårens oppgjør.

I fjor nedjusterte TBU prisanslaget med 0,6 prosent da regjeringen forlenget strømstøtten. Det gjorde at lønnskravene for å beholde eller bedre kjøpekraften kunne reduseres noe - regjeringen bidro dermed til å smøre oppgjøret.

I LO ønsket man en liknende løsning i år - forsterket strømstøtte, som ville utløst lave lønnsvekst, som derfor ikke hadde lagt press på renten.

PAKKE: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland la frem strømstøttepakken på en pressekonferanse onsdag kveld.

Tall kan komme mandag

Men så langt tyder det ikke på at det kommer tilsvarende drahjelp i år.

LOs løsning er foreløpig vraket.

Hvor mye onsdagens strømstøtteordning vil kunne smøre årets oppgjør med, kan vi få vite mandag, hvis TBU vil informere om det.

Alt er ikke LO-Ap-mørkt i strømsaken:

LO fikk på plass at strømkompensasjonen skal beregnes time for time, ikke som månedlig gjennomsnittspris, som i dag. Det var noe LO ønsket, men grepene som kunne stilnet strømprisutålmodigheten blant folk nå, og som kunne hjulpet i vårens oppgjør, uteble.

Strid om plass i utvalg

I LO er man fornøyde med at støtten vil gjøre ordningen mer forutsigbar og bedre for mange bedrifter. Kompetanse er et annet tema.

Det blir også fremholdt at LO sitter på stor faglig kompetanse i mange avdelinger og forbund, og ikke minst så har de øret ned til grasrota.

VG har fanget opp at LO ønsker å ha et medlem i strømekspertutvalget strømekspertutvalget Utvalg skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.regjeringen nå skal nedsette. Det skal ha møtt motstand i regjeringen.

Båndene til LO har variert opp gjennom årene. Høyresiden har vært sterkt kritisk til de tette båndene mellom LO og Ap, ikke minst fordi LO er den store økonomiske bidragsyteren til Aps valgkamper.

LO+AP: Det skal være mye kontakt mellom LO-lederen og statsministeren, men mangler i den nye strømstøttepakken irriterer i LO. Her harmoni fra LO-kongressen i fjor.

– Tett kontakt

Etter det VG får opplyst, er kontakten på toppnivå mellom LO-høyborgen på Youngstorget og Statsministerens kontor, tett og god, ikke minst har Støre jevnlig telefonisk kontakt med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og sentrale forbundsledere i LO.

Og tidligere leder i politisk avdeling i LO, Wegard Harsvik, er statssekretær ved Statsministerens kontor – og et fast kontaktpunkt for LO.

Et Ap som sliter på målingene er i valgår avhengig av et engasjert og positivt LO. Jonas Gahr Støre har etter flere valg nettopp pekt på hvor viktig mobilisering på grasrota i LO, har vært for Aps valgresultat.

Tøffe med Ap

LO har i noen politiske saker siden Støre ble statsminister, vært tøffe med Ap og regjeringen, blant annet knyttet til feriepenger til pandemirammede og prosessen i forkant av da Hadia Tajik gikk av som nestleder.

Det erkjenner man i LO kan ha skapt en viss skepsis i Ap.

TOPPENE I LO LO-leder Peggy Hessen Følsvik (i midten) flankert at lederne i de to største og mektigste forbundene i LO: Jørn Eggum i Fellesforbundet og Mette Nord i Fagforbundet.

– Jevnlig kontakt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier hun opplever dialogen med regjeringen som god.

Hun sier at når det gjelder strømstøtten «har vi hatt jevnlig kontakt med regjeringen, som har levert løsninger som LO har etterlyst».

– Så er LO naturligvis opptatt av at regjeringen hele tiden jobber videre med å utvikle strømstøtten til husholdningene - og levere gode løsninger for bedriftene. Det vil vi jobbe sammen med regjeringen om, sier LO-lederen.

– TAS MED: Følsvik sier LO er representert i en rekke viktige utvalg.

– Med i viktig arbeid

Hun kommenterer ikke representasjon i strømekspertutvalget, men sier at fagbevegelsen involveres i en rekke utvalg og kommisjoner:

– Hvor det foregår viktig arbeid. Blant annet energikommisjonen, totalberedskapskommisjonen, sykehusutvalget og helsepersonellkommisjonen. I motsetning til de åtte årene med høyreregjering der alt foregikk i såkalte ekspertutvalg.

Hun legger til:

– Så er det klart at vi er en stor organisasjon, og det kan være krevende å holde alle som har interesser i de ulike spørsmålene som diskuteres, oppdatert til enhver tid. Vi er opptatt av å få dette til å fungere på best mulig måte.

Støre: – Jobber godt sammen

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener samarbeidet mellom LO og Ap er godt.

AVVISER PROBLEMER: Jonas Gahr Støre sier de både jobber godt sammen og lytter til LO før de beslutter.

– Jeg er enig med LO-lederen i at vi jobber godt sammen, også med krevende saker som strøm. LO og arbeidslivets organisasjoner har mange dyktige folk som vi lytter til, før regjeringen tar sine beslutninger, sier Støre.