Har svart kontrollkomiteen: − Jeg har gjort feil

Tonje Brenna har redegjort for sin omstridtre hådntering av egen habilitet for kontrollkomiteen. Frp mener svarene ikke er gode nok, og vil opprette en formell sak.

– Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte. Jeg setter derfor pris på muligheten til å redegjøre for saken for komiteen, innldeer Brenna redegjørelsen.

Her er kjernen i saken:

Brenna erklærte seg ikke inhabil overfor juristen Frode Elgesem (61) før for to uker siden. Han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. 2. mai utnevnte hun ham til jobben som styremedlem i Wergelandsenteret – en stiftelse som Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til i året.

Brenna erklærte seg også inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS , en stiftelse som drifter Utøya. Blant dem er hennes ekssamboer og far til hennes sønn, tidligere Ap-topp Martin Henriksen (44).

– Omfattende svar

Kontrollkomiteen ba Brenna om en redegjørelse forrige uke. Basert på redegjørelsen kan de åpne en formell sak, som kan føre til høring i stortinget.

Det krever støtte fra en tredjedel av medlemmene av komiteen.

Tirsdag har hun kommet med et svar til kontrollkomiteen der hun sier hun har gjort feil, og samtidig ønsker å være mest mulig åpen og redelig om dem.

Peter Frølich (H), leder av komiteen, sier svaret er omfattende.

– Det fortjener grundig og seriøs behandling. Høyre har derfor ingen kommentarer før vi ar fått lest og vurdert alt, sier han.

Også Grunde Almeland, Venstres medlem i kontrollkomiteen, sier han trenger mer tid.

– Jeg har ikke landet noen beslutning om eventuell kontrollsak ennå, sier han.

Frp: Vil ha kontrollsak

Sylvi Listhaug (Frp) sier svarene fra brenna ikke er gode nok.

– Fremskrittspartiet vil derfor ta initiativ til at Kontrollkomiteen nå oppretter en formell sak mot Kunnskapsministeren, sier Listhaug.

Hun sier Brenna blant annet må svare bedre på hvorfor det gikk flere uker fra hennes statssekretær ba om vurdering av sin habilitet, til hun selv gjorde det samme.

– Vi vil også ha svar på hvordan det kunne gå over tre måneder fra hennes gode og nære venn, Frode Elgesem ba statsråden vurdere habiliteten sin, til hun faktisk erklærte seg inhabil overfor ham. Hvordan kunne hun, etter å ha fått et slikt varsel, likevel ta initiativ til å spille ham inn som styremedlem i Wergelandssenteret? sier hun.

Mister styreplassen

Advokat Frode Elgesem må forlate styret i Wergelandsenteret. Oppnevnelsen av ham som styremedlem var ugyldig. Det har settestatsråd Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besluttet, opplyser hun i en epost til VG.

Utviklingsministeren ble settestatsråd for Tonje Brenna (Ap) etter at hun erkjente at habilitetsreglene var brutt i forrige uke.

– Jeg hadde fredag et møte med relevante fagavdelinger i Kunnskapsdepartementet og fikk en innføring i saken. Jeg har besluttet at oppnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret er ugyldig, skriver hun.