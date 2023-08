Onsdag kl. 19: Gi ditt terningkast når partilederne møtes til valgkampens første store debatt.

VG-duellen: Hvem vinner folket?

I september avgjøres hvem som får makten der du bor, og kampen om din stemme er i gang. Vi har samlet landets fire største partier til en direktesendt duell på Youngs i Oslo for å gjøre valget ditt litt lettere (Følg sendingen direkte øverst i saken).

I første duell møter du Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H). Siden Stortingsvalget i 2021 har Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet mistet mye støtte hos folket, mens Høyre fortsette å klatre på meningsmålingene. Men hvem svarer best for seg i duell? Trill terning under.

I neste duell møter Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Sylvi Listhaug (Frp) til duell. Hvem gjør best figur? Trill terningen under.

I finalerunden møtes alle fire partilederne til debatt. Hvem klarer seg best under oppløpet? Trill terning under.