DAG TO: Rettssaken i Kongsberg fortsetter, i dag vitnet flere politibetjenter som også befant seg på Esso-stasjonen den aktuelle natten.

Politibetjent i retten: Ikke opplevd lignende

Før hendelsen på Kongsberg ble politiet kontaktet av en vekter som sa han hadde blitt drapstruet.

Kortversjonen En politibetjent i Kongsberg er tiltalt for vold mot Kevin Simensen etter en hendelse på en Esso-stasjon den 30. oktober. Politibetjenten nekter straffskyld.

I retten torsdag vitner flere politibetjenter som var til stede under hendelsen.

En av dem forklarte at han og hans kollega ble oppsøkt av en vekter som sa han hadde blitt truet på livet, før Simensen og noen venner ankom bensinstasjonen.

En overvåkningsvideo er hovedbeviset i saken. Ifølge spesialenheten slo den tiltalte politimannen Simensen minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder. Vis mer

Den andre dagen i retten i politivoldssaken i Kongsberg vitner flere av politibetjentene som også var på Esso-stasjonen natt til 30. oktober.

Tidligere i rettssaken har både den tiltalte politimannen og begge de fornærmede mennene forklart seg om hendelsen hvor politimannen flere ganger slo Kevin Simensen med knyttneve og batong.

Mannen nekter straffskyld.

Drapstrusler

Forut for hendelsen på Esso, ble Simensen kastet ut fra utestedet «Privat» i Kongsberg sentrum. Der skal han ha drapstruet en vekter.

I dag fortalte politibetjenten om kvelden da vekteren oppsøkte ham og makkeren i politibilen de satt i.

– Etter hvert kommer det en vekter som sier at han har mottatt drapstrusler og gestikulerer med en håndbevegelse over strupen. Han var engstelig for det, forteller politibetjenten.

Etter hvert kommer Simensen sammen med noen kamerater.

– Så sier han «der kommer dem, der kommer dem» og da kom det to eller tre personer gående mot vekteren, fortsetter politibetjenten.

Mannen forteller at han valgte å gå ut av bilen og mellom Simensen og vekteren og at kroppsspråket og truslene som fremdeles ble sagt kunne føre til en konfrontasjon.

– Vekteren var oppriktig engstelig, fortsatte han.

– Det var en truende atferd mot vekteren, det var derfor jeg gikk ut.

Plukket opp batong

Etter hvert oppstår basketaket mellom den tiltalte og Simensen.

– Jeg var ikke veldig delaktig der, jeg prøvde å holde en oversikt så vi ikke skulle få noen i ryggen, forteller politibetjenten som forsøker å få tak i flere kolleger slik at de lan få bistand.

I JAKKEN: Kniven ble funnet i jakkelommen til Simensen da han ble brakt inn til arresten og batongen falt ut av jakkeermet utenfor Esso-stasjonen.

På bakken oppdager han en batong som han plukker opp.

– Det var en litt annen batong enn vi har, en amerikansk modell. Så jeg antok at den kom fra Simensen, forteller han.

Tidligere i retten viste tiltales forsvarer frem både en knivog batong som Simensen erkjenner at tilhører ham. Simensen har forklart at han ikke brukte våpnene denne kvelden, og at kniven er et samleobjekt.

Ikke opplevd lignende

Etter hvert ble politimannen som vitnet i dag også en del av pågripelsen av Simensen.

– Det er strevsomt å få kontroll, men etter hvert får vi kontroll.

– Jeg følte det gikk veldig opp på maktpyramiden, fortsatte han.

Politibetjenten som forklarte seg, har jobbet i flere tiår i politiet.

KOM MED SPØRSMÅL: Bistandsadvokat Morten Kjensli (til høyre) sammen med sin klient Kevin Simensen. Kjensli stilte flere spørsmål til politimannen som vitnet i dag.

– Har du sett noe lignende i dine 30 år i operativ tjeneste? Spurte Simensens bistandsadvokat Morten Kjensli.

– Nei, jeg har kanskje ikke det. Det er vanskelig å sammenligne, men egentlig har jeg ikke det, svarte mannen.

Ulike forklaringer

Under sin forklaring i går innrømmet politimannen at han slo Simensen «fryktelig mange» ganger, men sa det var fordi slagene hadde «ingen effekt».

Det er overvåkningsvideoen av hendelsen som er hovedbeviset i saken.

I retten forklarte han at han opplevde Simensen som truende, livredd for å miste kontrollen på ham.

AKTOR: Aktoratet på plass i rettssalen i Kongsberg. Det er satt av tre dager til rettssaken mot den tiltalte politimannen.

– Opplevelsen min av hele situasjonen var at jeg ble overfalt. Ikke at jeg ble pågrepet, forklarte Simensen.

– Jeg synes det er litt trist at min reaksjon ble mistolket.

