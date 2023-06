MONACO: Folk koser seg på strandklubb på rivieraen. Regningen er nok ikke like hyggelig.

Frem med gangetabellen på sydenferie: − 13 er den nye 8

Ferien ble én prosent billigere etter gårsdagens rentenyhet. Men det ble en kortvarig affære.

Kortversjonen Dobbel renteheving fra Norges Bank gjorde kortvarig ferien billigere, men kronestyrkelsen forsvant raskt.

Økonomer er overrasket over hvor fort kronestyrkelsen gikk opp i røyk og spekulerer i lav tro på kronen.

Prisvekst på mat og hoteller samt høyere flypriser gjør ferien dyrere for nordmenn.

En svak krone kan gi høyere priser og inflasjon i Norge, da vi er avhengig av å kjøpe inn varer fra utlandet.

Anbefaling til ferierende: velg lokal valuta, spis billigere mat, og benytt offentlig transport. Vis mer

Norges Bank slo torsdag til med dobbel renteheving, som gjorde at våre penger ble litt mer verdt mot euro:

Før rentenyheten: 1 euro= 11,71

Etter: 1 euro = 11,57

Det vil si at hotellrommet i Spania til 200 euro gikk fra å koste 2340 kroner til 2314 kroner.

Før blekket på denne saken rakk å tørke, gikk kronestyrkelsen fullstendig opp i røyk: Fredag er euroen enda dyrere enn før rentemøtet.

– Jeg er litt overrasket over at det gikk så fort, sier økonom Olav Chen, som er leder for globale renter og allokering i Storebrand.

Han mener det tyder på at «markedet» - altså de som vurderer å investere penger i Norge, har enda lavere tro på kronen enn forventet. En euro er fredag ettermiddag 11,86 kroner.

Les mer om hvorfor renten har noe å si for kronen i denne saken.

– Jeg har ingen gode nyheter å melde. Det eneste stedet der valutaen har svekket seg mot kronen, er vel Argentina og et par andre.

EKSPERT: Pengene våre ble litt mer verdt etter dagens renteheving - men ingen vet om den vil fortsette å styrke seg.

Ikke bare er det vinter i Argentina nå. Det er også andre dårlige nyheter:

Prisveksten på mat og hoteller i EU-land som Spania og Italia er mye høyere enn i Norge. Regn 20–30 prosent dyrere enn i fjor.

Flypriser har gått opp 50 prosent på ett år

Euroen er mye dyrere enn den var på denne tiden i fjor. Da kunne du gange med 10,50. I 2012 kunne vi gange med 8.

– Jeg tror mange vil få sjokk hvis de skal spise ute. Både en valuta som jobber mot deg, og at inflasjonen har løpt av gårde siden sist du var i Spania.

– Hvor mye må vi gange 1 euro med?

– Med nesten 1 krone i gebyr, vil jeg si 13, for å være på den sikre siden. 13 er nok den nye 8.

Det vil si at hvis kursen på en euro er 12 når du drar på ferie, må du belage deg på 13.

Heller ikke E24s økonomikommentator Sindre Heyerdahl er særlig optimistisk på reiseklare nordmenns vegne.

– Ferien blir litt billigere enn om de bare økte med 0,25 prosent, men det er bare på marginen dessverre, sier han til VG.

– Det blir fremdeles en ganske stor overraskelse for de som reiser, hvor dyrt det har blitt. Men det hjelper litt at de øker mer enn det som var forventet.

Tror på norgesferie

Olav Chen dropper turen til Italia i år.

Men blir det egentlig en ordentlig sommer uten å gå taxfree og utenlandstur?

– For mange tror jeg faktisk de må droppe det. Jeg vet ikke hvor tidlig folk har vært ute, det kan også ha kjempemye å si. Hvis du booket i fjor, men ikke betalt, vil plutselig hotellregningen bli 10-20 prosent dyrere. Det må man også ha i bakhodet.

– Jeg tror ikke norgesferie er så dumt, i hvert fall ikke når været er så fint. Så får vi håper det holder.

– Jeg mener at dette virkelig brenner

Neste renteheving kommer sannsynligvis i august - og renten kan bli 4,25 i løpet av høsten. Sentralbanken spår en boliglånsrente på 5,4 prosent i løpet av 2024.

Chen tror det fort kan komme en ny dobbelheving i august hvis ikke kronen styrker seg mye.

– Jeg er nok blant dem som er redde for at man ikke får kronen opp så kjapt, og at kronen kan få mange store konsekvenser, som inflasjon, fordi Norge er så liten og åpen økonomi. Jeg mener at dette virkelig brenner.

At vi er så små, betyr at vi belager oss på å kjøpe inn nesten alt vi trenger av ting fra utlandet. En svak krone gjør at alt det blir dyrere. Kronekursen viser seg i butikk med en 6 måneders forsinkelse. Det lover ikke godt for prisene i vinter.

MAKROØKONOM: Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen - og mener det er sunt ikke å reise på utenlandstur hvert år.

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen - og dropper også palmesommer. Han mener det ikke skader om flere gjør det samme:

– Det er ikke bare dumt å vise barna at man ikke kan dra til utlandet hvert år. Det skaper ikke sår i barnesinnet, sier han.

– Hvis du drar, får du en prosent billigere valuta, men det jeg tror folk må tenke på, er at høstens regninger kommer til å være veldig høye. Vi må tilpasse oss en ny hverdag, og det bør begynne med en gang.

Døyv billig vin med grillmat

For dem som allerede har ferien i boks og febrilsk leter etter ting å selge i hjemmet før avreise - her er Andreassens stallråd:

Det går an å hente mat i butikk og spise i parker, ta kollektivt og ikke leiebil og drosje. Jeg synes også man opplever mer ved å sitte på bussen og i parker, da lærer man litt om lokalsamfunnet. Litt annen type ferie.

Hvis du spiser grillmat og feite ting, trener du ikke veldig fancy vin, for smaken forsvinner uansett med alt krydderet.

Når du betaler, får du ofte et valg mellom lokal valuta og norske kroner. Velg alltid lokal valuta.

– Så får vi håpe at politikere og sentralbankfolk tenker nytt, for det er rart å oppføre oss som fattigfolk når vi har 1000 milliarder i overskudd for andre år på rad.

Han mener regjeringen bør komme med skattelettelse til vanlige folk. Men om han har tro på at det skjer?

– De har ikke for vane å høre på sånne som meg. Vi må ikke regne med at det kommer.

