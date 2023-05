SKJERM: De siste ukene har skjermbruk i skolen blitt diskutert. Forskere har sett på effekten av mobilbruk.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

– Effektene av mobilforbud er ganske store. Det har en positiv påvirkning på skolehverdagen til elevene, sier Sara Abrahamsson til VG.

Funnene kommer fra hennes doktoravhandling «Essays on Empirical Labor and Health Economics», gjort ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Abrahamsson har undersøkt hvordan forbud mot bruk av mobil på norske ungdomsskoler påvirker elever.

– Jenters karakterer forbedres og mobbing går ned, sier hun.

Jenter gjør det for eksempel mye bedre på eksamen i matte etter at et mobilforbud blir innført. Med mobilforbud øker gjennomsnittskarakterene betydelig, ifølge forskeren.

MOBILBRUK: Forsker Sara Abrahamsson ville se på unges mobilbruk i skolen – litt inspirasjon hentet hun fra en samtale med et yngre familiemedlem som er elev.

Det er første gang en studie i Norge ser på langtidseffekten av mobilforbud.

– Det kan også tenkes at elever blir forstyrret hvis de sitter ved siden av noen i klasserommet som bruker mobilen. Om den ved siden av deg ser på en video eller sender meldinger kan det være like forstyrrende for deg.

Studien viser at et mobilforbud på ungdomsskolen øker sannsynligheten for at jentene velger et studieforberedende program på videregående skole.

«Superbillig» tiltak mot mobbing

Forskeren har også sett på effekten et mobilforbud har på mobbing.

– Det er ganske mye som er prøvd for å bekjempe mobbing i skolen og som ikke alltid har hatt effekt, sier hun og legger til:

– Hvis vi tenker på de store kostnadene mobbing har personlig, men også for samfunnet på sikt, så er det ganske interessant at mobilforbud kan ha så stor effekt for å minske mobbingen.

Hun påpeker at mobilforbud ikke har noen kostnader.

– Det er en superbillig løsning for å forbedre klassemiljøet. Det er bare å si: du har ikke har lov til å ha mobilen på skolen.

Skjerm-debatt

Dette skoleåret har skjermbruken på skolen blitt diskutert. Flere har tatt til orde for at det skal brukes mindre dataskjermer i undervisningen.

– Det er en viktig forskjell på bruk av mobiltelefon og for eksempel om skolen bruker en datamaskin. Mobilen er en ustrukturert teknologi, som elevene selv tar med. En data er noe de får som et verktøy, og som de bruker i undervisningen.

– Hva overrasket deg mest av funnene?

– De store forskjellene blant jenter og gutter. Jeg trodde ikke det skulle være så tydelig skille, men en grunn kan være at jenter i denne alderen bruker mobilen mer enn gutter.

Det er ingen nasjonale retningslinjer for mobilbruk i skolen, og heller ingen nasjonal oversikt over hvilke skoler som har mobilforbud.

– I stedet tar skoler egne beslutninger om mobilen skal tillates eller ikke.

I studien har Abrahamsson selv samlet inn data fra skolenes retningslinjer og satt det opp mot karakterene elevene har fått i fag og på eksamen.

Hun er nå ansatt som forsker ved Folkehelseinstituttet.

