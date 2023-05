ØDELAGT: Noen har vært på ferde og ødelagt en av Frank Hønsens bikuber. Hønsen tror ikke kuben kan reddes.

Fikk uønsket besøk: – Sikker på at det var bjørnen

Natt til mandag kom en ubuden gjest på besøk til Frank Hønsens bikuber i Gjerdrum.

Da birøkter Frank Hønsen (47) våknet mandag, fikk han en telefon fra en gårdene på Gjerdrum hvor han har bikuber plassert.

De fortalte at to av bikubene hans var veltet og en tredje var åpnet og ødelagt.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det var bjørnen som streifet i området som har vært innom, sier Hønsen.

BIRØKTER: Frank Hønsen har vært birøkter i 15 år. Dette er første gang han opplever bjørnebesøk.

Det er blitt gjort en rekke bjørneobservasjoner i området den siste tiden.

Tatt med seg niste

Hønsen forteller at det gikk fint med de to bikubene som ble veltet, men at det var verre med den tredje.

– Bikuben ble dratt rundt 30 meter ut på jordet, den har store kloremerker og bitemerker. Det er ikke så mye annet enn bjørn som kunne klart å gjøre sånn skade på en bikube.

Ifølge Hønsen var det både honning, yngel og restfôr fra vinteren i kuben.

– Den har spist litt av innholdet, og tatt med seg en ramme som niste på veien.

Fikk nabohjelp

Hønsen tror en god del av biene i kuben sannsynligvis har strøket med som følge av ødeleggelsene. Resten av biene får god hjelp av nabokuben.

– Biene flyr tilbake til der de har bodd. Når de ikke finner hjemmet sitt, tar de inn hos naboen.

– Det går fint for nabokuben?

– Det er ingen problem. Da blir det bare en litt sterkere kube der.

Hønsen har sammen med kollegaen rundt 140 bikuber. At èn kube blir ødelagt er derfor ikke et stort tap.

– Det hadde nok rammet en hobbybirøkter hardere. Men det var en god kube som sannsynligvis ville produsert en del honning, så et økonomisk tap er det jo likevel.

Hønsen har drevet med birøkting i området rundt Gjerdrum i 15 år. Dette er første gang Hønsen eventuelt har fått et bjørnebesøk, men han understreker at det ikke er uvanlig i mer bjørnetette områder.

Liker søtsaker

Paul Eric Aspholm er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, og har blant annet forsket på bjørn. Han forteller at det ikke er uvanlig at bjørn går etter bikuber.

– Det er store forskjeller fra bjørneindivid til bjørneindivid, men bjørn er kjent for å være glad i honning.

Han forteller at det er vanlig å sette opp et strømgjerde rundt bikuber i områder med mye bjørn. Når en bjørn først har fått ferten av honning, kan den finne på å slå til igjen.

– Da begynner bjørnen ofte å lete mer aktivt. Går den forbi andre bikuber, er det ikke usannsynlig at den tar turen innom.

Aspholm sier at bjørn ikke bare liker søtsaker, men også blant annet er glad i øl.

– Det var en binne med unger som brøt seg inn i en hytte oppe i Finnmark for en stund siden. De forsynte seg med hele øllageret til den hytta.

Aspholm understreker at han ikke kan bekrefte at det har vært bjørn på ferde hos bikubene til Hønsen.

