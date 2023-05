REISTE: De to norsk-somaliske søstrene forlot Norge da de var 16 og 19 år gamle.

Syria-søstrene fengsles på ny: − Tungt å være atskilt

Søstrene som reiste fra Bærum til Syria for nesten ti år siden får ikke slippe ut av varetekt.

Torsdag bestemte Oslo tingrett at begge søstrene må tilbringe fire nye uker i fengsel med brev- og besøksforbud.

Søstrene skal også holdes atskilt, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba om.

– For oss er det fortsatt viktig at de to siktede ikke kan snakke sammen, fordi vi fortsatt avhører de siktede, sa spåtaleansvarlig Kathrine Tonstad i PST til VG etter fengslingsmøtet til den yngste søsteren.

26-åringen valgte å møte i tingretten mens hennes storesøster (29) samtykket til kontorforretning, som vil si at saken hennes behandles skriftlig.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

I vår ble de hentet hjem med hjelp fra norske myndigheter. Årsaken til at det skjedde så nylig, er at kvinne selv først har ønsket det nå Vis mer

Advokat Hilde Firman Fjellså representerer den yngste søsteren. Som under forrige fengslingsmøte, begjærte hun kvinnen løslatt.

– Det å være varetektsfengslet tærer på henne, sa forsvareren til VG etter fengslingsmøtet.

– I tillegg er det tungt å være atskilt fra daglig omsorg for barna og totalt isolert fra søsteren sin. Vi må huske på at dette er en ung kvinne som gjennom ti år har opplevd svært traumatiske ting. Da er det klart at det er en ekstrabelastning å være varetektsfengslet, legger hun til.

ETTERFORSKER SØSTRENE: Påtaleansvarlig Terje Nedrebø Michelsen og Kathrine Tonstad i PST.

De to norsk-somaliske søstrene reiste til Syria i 2014, da de var 16 og 19 år gamle.

Der nede fikk begge barn med IS-krigere. Disse barna ble hentet hjem sammen med søstrene like før påske i år. Mødrene får nå være sammen med barna noen timer i uken.

PSTs Kathrine Tonstad sa hun forstår at det er tyngende for søstrene å være skilt fra barna.

– Er det virkelig grunn til å tro at de kan forspille bevis hvis de får lov til å slippe ut av varetekt?

–Vår oppfatning er at det er en reell bevisfospillelsesfare. Nå som vi er i gang med å avhøre dem, får de konkrete spørsmål om saken. Det er viktig for oss at de ikke kan snakke sammen etter hvert som disse avhørende skrider frem, sa Tonstad til VG.

– Og vi har flere vitner vi ønsker å avhøre uten at de siktede kan snakke med dem på forhånd, legger hun til.

