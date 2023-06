Overlege ved Haukeland sykehus, Maj-Britt Rocio Posserud.

Klarer ikke å håndtere eksplosiv autismeøkning: − Har tatt helt av

Nå slår norske sykehus alarm.

Kortversjonen Flere og flere jenter med autisme får behandling i spesialisthelsetjenesten. Fra 2018 til 2022 har det vært en 70 prosent økning.

Ventetiden ved norske sykehus er opp til 80 uker lang for barn og unge med autisme som trenger behandling.

Sykehusene er bekymret for barna som ikke får utredning og tilrettelegging tidlig nok.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at trykket på tjenestene er stort. Vis mer

Fra 2018 til 2022 har antall jenter med autisme som får behandling i spesialisthelsetjenesten spesialisthelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten har mange ulike oppgaver. Tjenesten omfatter blant annet sykehusene og akuttmedisinsk behandling. økt med over 70 prosent. Det viser nasjonale tall fra Norsk pasientregister, som VG har fått tilsendt.

Kjernesymptomene på autisme er manglende sosiale ferdigheter, språk- og kommunikasjonsvansker og repeterende atferd.

Ifølge overlege ved Haukeland sykehus, Maj-Britt Rocio Posserud, er det stor mangel på ressurser.

– Helsetjenestene er ikke dimensjonert for alle menneskene som trenger hjelp. Vi klarer ikke å håndtere økningen. Det har tatt helt av, sier Posserud til VG.

Ved sykehuset må barn som skal bli utredet for autisme vente i over et halvt år.

Info Autisme Symptomene på autisme blir vanligvis synlige i løpet av de tre første leveårene, og tilstanden varer livet ut.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som spesielt rammer utviklingen av sosial funksjon, språk og kommunikasjon.

Hvor alvorlige symptomene er, og hvor mye de påvirker funksjonsevnen, varierer sterkt fra person til person.

Rundt én prosent av befolkningen har autisme. Kilder: Helsenorge og Autismeforeningen Vis mer

Overlegen, som har over 20 års erfaring fra feltet, er bekymret for barna som trenger hjelp og tilrettelegging.

Over halvparten av barn som har en autismediagnose har tilleggsvansker, som ADHD, psykisk utviklingshemming og lærevansker.

De kan også føle seg annerledes og alene, og ha store vansker med å fungere i hverdagen.

– Autismediagnosen kan gi veldig viktig kunnskap og forståelse om hva folk trenger for å kunne fungere godt, sier Posserud.

Krever ressurser

Siden 2012 har Oslo universitetssykehus opplevd en tredobling av antall barn henvist til autismeutredning.

– Vi er bekymret for barna som ikke får utredning tidlig nok. Det blir forsinkelser i den medisinske oppfølgingen og igangsetting av tiltak som barn med autisme har behov for, sier seksjonsleder ved Nevrohabilitering barn, Petra Aden, til VG.

Petra Aden, seksjonsleder ved Nevrohabilitering barn ved Oslo universitetssykehus.

Ved sykehuset er det 80 uker ventetid for barn og unge med autisme som trenger habilitering habiliteringHvis det er vanskelig for deg å klare ting i hverdagen, kan du ha rett på behandling eller oppfølging av fagpersoner innen habilitering..

– Vi trenger flere ressurser for å møte behovet til pasientgruppen, sier Aden.

Også ved andre norske sykehus er det lange ventetider:

Akershus universitetssykehus: 54 uker

Sykehuset Østfold i Sarpsborg: 40 uker

Helgelandssykehuset i Mo i Rana: 36 uker

Drammen sykehus: 20 uker

Haugesund sykehus: 31 uker

Trenger omfattende hjelp

Fra januar til mars i år har nesten 1300 jenter med autismediagnosen fått behandling hos spesialisthelsetjenesten.

Til sammenligning fikk rundt 1000 jenter behandling i hele 2018.

Ved autismeavdelingen hos sykehuset i Vestfold har antall henvisninger blant barn steget med 40 prosent de siste fem årene.

– Vi har lengre ventetid for utredning nå enn tidligere, og opplever en betydelig økning i barn som trenger omfattende hjelp, sier avdelingssjef Hilde Tafjord til VG.

Hilde Tafjord, avdelingssjef ved autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, ved Sykehuset i Vestfold.

I 2018 var det 30 prosent jenter som ble henvist, men i 2022 steg andelen til 40 prosent.

Avdelingssjefen peker på flere årsaker til økningen:

Mer kompetanse og økt fokus på å fange opp autisme.

Samfunnet er ikke tilpasset barn med ulike former for nevroutviklingsforstyrrelser nevroutviklingsforstyrrelser De vanligste er ADHD, Tourettes syndrom og asutismespekterforstyrrelser. , som fører til at flere faller utenfor og får vansker.

Økt fokus i media. Flere kjenner seg igjen i det de hører om tilstanden og oppsøker dermed helsehjelp.

– Er det nok ressurser?

– Vi opplever et press på tjenestene som ikke matcher ressursene. Det er ikke ressurser til å utrede alle som har symptomer uten betydelige funksjonsvansker, sier Tafjord.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

For to uker siden la regjeringen frem en opptrappingsplan for psykisk helse. Planen har tiltak som på sikt skal få ned ventetidene, og tiltak som skal bidra til bedre tjenester til barn og unge med langvarige og sammensatte behov.

– Flere enn tidligere får behandling, men trykket på tjenestene er stort, og ventetidene har derfor økt. Jeg forstår at ventetiden for utredning oppleves som en stor belastning, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

At psykisk helse skal prioriteres, er tydelig beskrevet i oppdragene til de regionale helseforetakene de regionale helseforetakeneDet er fire regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. De har blant annet som oppgave å legge til rette for spesialisthelsetjenester. , påpeker Kjerkol.

– Jeg forventer at de følger opp og gir et forsvarlig tilbud, sier hun.