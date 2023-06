RASER: Bergen-ordfører Linn Kristin Engø.

Redd Barna avlyser pride-barnefestival etter trusler om vold: − Dette gjør meg rasende!

Organisasjonen sier de har fått trusler og hatefulle meldinger i forkant av arrangementet.

Redd Barna Redd BarnaRedd Barna er en del av den internasjonale organisasjonen Save the Children. Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen. har besluttet å avlyse barnefestivalen i Nygårdsparken i Bergen under Pride, som skulle vært arrangert søndag 4. juni.

– Dette gjør meg rasende! Sånn som dette skal vi ikke ha det i byen vår. Bergen skal være en by for alle. Jeg er dypt skuffet over at noen har sendt trusler i retning av Redd Barna. De tok initiativ til et fint og viktig arrangement for lek og mangfold for barn, sier Bergen-ordfører Linn Kristin Engø og fortsetter:

– Å fremsette trusler mot en barnefestival er ufattelig nedrig.

Hun oppfordrer alle til å møte opp i paraden for å slå ring om det skeive miljøet, og «vise hvilken by vi vil ha».

– Dette viser at kampen for et inkluderende og trygt samfunn for alle slettes ikke er over og at Pride trengs, sier ordføreren.

– Vi synes dette er veldig trist, at vi ikke skal kunne arrangere et åpent arrangement med lek og moro og feiring av mangfold uten at vi møter trusler om vold og trakassering.

Det sier leder i Norgesprogrammet til Redd Barna, Monica Sydgård til VG.

– Truslene vi har fått er konkrete om trakassering og vold. En av de er politianmeldt, og resten er overlevert til politiet for vurdering på om de er straffbare, sier Sydgård.

AVLYSER: Leder i Norgesprogrammet til Redd Barna, Monica Sydgård.

Hun forteller at hun ikke har oversikt over nøyaktig hvor mange slike trusler de har fått, men beskriver det som «veldig mange».

– Vi har tatt vurderingen om å avlyse på selvstendig grunnlag. Vi hadde gledet oss til lek og feiring av mangfold og av barna, men når vi får trusler så veier hensynet om at barna skal føle seg trygge på et av våre arrangementer tyngst. Der skal de ikke møte trakassering fra voksne, sier Sydgård.

Hun mener dette er et klart tegn på hvor viktig nettopp slike arrangementer er. Sydgård peker på at alle barn har de samme rettighetene etter barnekonvensjonen, men at barn som er LHBTI er mer utsatt for vold, trusler og trakassering.

– Det viser hvor utrolig viktig det er å å fortsatt stå opp for rettighetene til LHBTI-barn.

– Ingen barn skal måtte oppleve trakassering, mobbing eller diskriminering på bakgrunn av hvem de er eller hvem de blir forelsket i, skriver organisasjonen på sine nettsider.