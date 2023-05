FUGLEDØD: Dette synet har møtt flere beboere og fritidsgjester på Bjarkøy i det siste.

Har funnet titalls døde fugler på øya

En mengde døde krykjer har blitt funnet på Bjarkøy utenfor Harstad i Troms den siste tiden. Mattilsynet undersøker nå saken.

Flere fastboende og folk med fritidsbolig har den siste tiden meldt om døde fulgerved husene sine.

Mange fugler som fortsatt er i live beskrives å ha en merkelig atferd, med annen lyd enn vanlig og problemer med å fly.

Kjell Arvid Andersen er opprinnelig fra Bjarkøy, og har fritidsbolig der nå. Han sier det var et fælt syn som møtte dem da de kom utover denne uken.

– Det lå to krykkjer rett på baksiden av huset vårt i Leirvåg. Naboen har også funnet flere fugler som er døde og fjernet de, sier han til Harstad Tidende.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Andersen anslår at det er til sammen er snakk om svært mange døde individer av sjøfuglen.

– Jeg vil tippe at det er mange titalls fugler folk har sett, sier han til Harstad Tidende.

Ørnen forsyner seg

I Sundsvollsundet naturreservat på Helløya nord for selve Bjarkøya er det et fuglefjell som er tilholdssted for den største kolonien av krykkje i hele Troms.

Aktiver kart

Toppskarv, gråmåke og teist er andre fuglearter som har tilhold i naturreservatet, ifølge Miljødirektoratet.

Kjell Arvid Andersen kjenner ikke til at andre fugler skal ha blitt funnet døde. Bjarkøyværingen forteller også om havørn som har vist en utypisk atferd.

BJARKØYVÆRING: Kjell Arvid Andersen har fritidsbolig i Øyriket og forteller om funn av flere døde krykkjer. Her fra en tidligere anledning.

– Ørnen har drevet og tatt døde fuglekropper, og vi har stilt oss spørsmålet om den kan bli smittet av det som virker å ha rammet krykkjene, sier han.

– Folk har spekulert i om det kan være fugleinfluensa som har spredt seg.

Info Krykkje Krykkje er en fugleart i måkefamilien. Det svenske navnet «tretåig mås» henspiller på at baktåen praktisk talt mangler. Krykkjen er en forholdsvis liten måkeart som er sterkt knyttet til det marine miljø, og som forekommer regelmessig langs hele Norges kyst. I Sør-Norge finner vi arten først og fremst etter uvær langs kysten, men ute i åpent hav opptrer arten regelmessig. Sørligste hekkeplass i dag er i Rogaland, og arten hekker primært i kolonier i fjellvegger, men også på bygninger og andre menneskeskapte konstruksjoner. Krykkjen er i sterk tilbakegang i Fastlands-Norge, men bestanden er regnet som stabil på Svalbard. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Andersen beskriver også tilsynelatende syk sjøfugl som sitter for seg selv, mens friske individer oppholder seg i større flokker liggende ute på havet.

– Det er jo det sistnevnte som er normalt for disse fuglene, sier han.

Mattilsynet er på saken

Lill-Tone Klæboe, avdelingssjef ved Mattilsynet i Midtre Hålogaland, sier de er kjent med situasjonen etter at de fikk inn tips fra beboere og fritidsgjester.

– Vi hadde inspektører der ute onsdag forrige uke som hentet med seg noen døde fugler. Disse har blitt sendt videre til Veterinærinstituttet.

Klæboe ønsker ikke å spekulere i hva som feiler fuglene.

– Når vi får svarene fra veterinærinstituttet, kan vi si mer om hva som ligger bak, sier hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post