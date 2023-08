Reddet ut av brennende båt

En trebåt tok fyr og to personer ble reddet ut ved Øyenkilen utenfor Fredrikstad.

Torsdag ettermiddag fikk Hovedredningssentralen et nødanrop om en brennende båt.

Det var to person om bord, som hadde klart å komme seg ut over i to andre privatbåter som var i området.

Og det var godt de kom seg ut da de gjorde det.

– Kort tid etter at de kom seg ut blir det fullstendig overtenning i båten, sier redningsleder Kjetil Hagen til VG.

Så du brannen, eller var du om bord i båten? Da vil VG gjerne snakke med deg. Ta kontakt her.

Dette er et område der det er en del fritidsbåter. De to som var om bord ble hjulpet ut av forbipasserende.

– De er sjekket ut av helse og var i god behold, ingen skader, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas.

Årsaken til brannen er det for tidlig å si noe om.

Båten ble tatt inn til land slik at brannvesenet kunne fortsette slukking. Trolig blir det ikke mye igjen av trebåten.

