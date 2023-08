REAGERER: (Fra venstre) Julianne Ofstad (Frp), Øyvind Håbrekke (KrF), Halstein Bjerke (V) og Anne Lindboe (H).

Krever svar fra helsebyråden om eldreomsorgen i Oslo

Høyre, Venstre, KrF og Frp reagerer sterkt på historien til Rodny Kaastad og hans opphold på Ellingsrudhjemmet.

I løpet av et drøyt år har Rodny Kaastad (84) blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte. Han er innlagt på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Familien hans er fortvilet og tør ikke la han være alene på sykehjemmet.

De forteller at det har vært mange feil og at de ikke stoler på at han blir fulgt godt nok opp.

Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V), Julianne Ofstad (Frp) og Øyvind Håbrekke (KrF) reagerer kraftig på historien til Kaastad.

– Det er nok en hjerteskjærende historie om grov omsorgssvikt i eldreomsorgen i Oslo, sier Bjercke.

Nå ber de helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) legge alle kortene på bordet og redegjøre for hvordan det står til med eldreomsorgen i Oslo.

De vil sette av det neste møtet i helse- og sosialutvalget, 24. august, til denne redegjørelsen.

Kritisk til vikarbruken

Politikerne erkjenner at utfordringene i eldreomsorgen ikke har noen enkel løsning, men mener byrådet har prioritert feil og mener private aktører bør få slippe til i større grad.

De er spesielt kritisk til Oslo kommunes vikarbruk. I fjor brukte kommunen 180 millioner kroner på eksterne helsevikarer.

Den store vikarbruken skyldes i stor grad mangel på kvalifisert helsepersonell.

– Er Oslo kommune egentlig en god nok arbeidsgiver? Har vi klart å organisere tjenestene på en sånn måte at folk ønsker å jobbe her? Svaret på det kan jo synes å være nei, sier Ofstad.

– Hva tenker dere om at private vikarbyråer leier ut helsepersonell til dobbel pris?

– Jeg syns debatten om offentlig og privat helsevesen kommer litt på siden. Det burde handle om kvalitet og da er det irrelevant om det er privat, ideell eller offentlig, sier Bjercke.

– Det er ikke private aktører som er grunnen til at det er utfordringer med nok helsepersonell i Norge. Problemer er at de går helt ut av helsetjenesten, sier Lindboe.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen reagerer også på saken om Rodny Kaastad.

Hun sier at de lenge har advart mot å bruke mange vikarer, og mener Kaastads behandling er en konsekvens av underbemanning.

– Kaastad-familiens kamp for verdig pleie til Rodny er beundringsverdig, men vi kan ikke la de pårørende stå alene i den kampen. Rødts løsning er å sikre bedre grunnbemanning med flere faste og hele stillinger og kutt i vikarbruken, sier Martinussen.

Skal ansatte flere

– Det er leit når eldre som har behov for hjelp har negative opplevelser. Eldreomsorgen skal være trygg og god i Oslo. Men vi vet at vi står overfor store utfordringer i Norge og i Europa, sier helsebyråd Scharning Lund.

Hun forteller at byrådet under Arbeiderpartiets ledelse har satset tungt på eldreomsorgen ved å ansatte flere og bygge nye sykehjem.

– Men det er ikke nok når vi skal bli dobbelt så mange eldre de neste 20 årene. Derfor går Oslo Ap til valg på å ansette 800 flere i eldreomsorgen og et massivt kompetanseløft for alle 10.000 fast ansatte, sier Scharning Lund.

Opposisjonens ønske om flere private tilbud, mener hun ikke kommer til å løse noen av utfordringene helsevesenet står overfor.

Frykter flere lignende historier

Politikerne ønsker en helhetlig gjennomgang av eldreomsorgen i Oslo. Opplevelsen til Rodny Kaastad frykter de ikke er unik.

– Tror dere det kan være slik flere steder?

– Jeg frykter det. Jeg føler meg ikke trygg på at dette er den siste historien vi får høre, sier Bjercke.

– Dette er kjente problemstillinger, det gjelder nok ikke kun en avdeling på Ellingsrudhjemmet, sier Håbrekke.

Ellingsrudhjemmet har fått forelagt uttalelsene til både Rødt og de borgerlige partiene.

Direktør i Sykehjemsetaten Helge Jagmann svarer at han er lei seg for at Kaastad og familien ikke fikk den tryggheten de trenger.

– Vi ønsker flest mulig faste ansatte i hele stillinger. Helsevesenet står allerede overfor store utfordringer knyttet til tilgangen på kvalifisert helsepersonell. Det vi ser nå er bare begynnelsen på noe som kommer til å forsterke seg kraftig, sier Jagmann.

Kommunen jobber for å bli god arbeidsgiver gjennom mer bruk av teknologi, oppgavedeling, nye turnusordninger og flere hele faste stillinger.

Færre fagfolk og flere eldre

Oslo er ikke alene om å slite med å få tak i nok fagfolk. Dette er en utfordring for hele landet.

Samtidig blir befolkningen eldre og sykere.

Noen kommuner sliter med å ivareta alle som har krav på det. Derfor blir mange liggende på sykehus og vente på et tilbud fra kommunen.

Tidligere i år ble det åpnet tilsynssak mot Tromsø kommune, fordi så mange ble liggende utskrivningsklar utskrivningsklarPasienter som trenger oppfølging av helsetjenesten i kommunen, etter opphold på sykehus og som ikke er frisk nok til å dra hjem. på Universitetssykehuset Nord-Norge.

For å forberede seg på fremtiden har Oslo kommune satt av 175 millioner kroner til kompetanseheving for helsepersonell.

Kommunen jobber også med å flere faggrupper inn i helsetjenesten, slik som Helsepersonellkommisjonen foreslår.