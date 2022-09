FYLKES-TOPP: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Universitetet i Tromsø i vinter, var Tarjei Jensen Bech med (bak til høyre), sammen med blant andre Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (i midten) og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth.

Fylkesordfører tar ikke gjenvalg etter Utøya-hets: − Har blitt for tøft

Fylkesordfører i Troms og Finnmark og Utøya-overlevende Tarjei Jensen Bech stiller ikke til gjenvalg. Han trekker fram netthets som en av årsakene.

– Før sommeren var jeg motivert til å være en av toppkandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det er jeg ikke nå lenger, skriver han i et innlegg på Facebook.

Han skriver at store deler av årsaken er at debattklimaet i kommentarfeltet og sosiale medier blir alt for tøft.

– Det føles som et nederlag. At jeg skal la trollene vinne. At jeg skal la kommentarfeltet gå inn på meg, skriver han.

Til VG sier Jensen Bech at han fortsatt er åpen for å stå på Aps valgliste, men ikke på topplassen.

– Jeg har opplevd å få angst og angstanfall på grunn av det harde debattklimaet. Det bidrar til at jeg må sette meg selv og egen helse først, og ikke leve et liv i offentligheten. Det kan ha sine negative konsekvenser, sier han til VG.

– Det er fordi jeg syns at ordskiftet har blitt for hardt, og at det er for tøft å stå i.

I DEBATT: Jensen Bech under en debatt om regionreformen under Arendalsuka i 2018.

– Det er folk som har sagt at jeg burde vært lagt inn. Det har vært tilfeller hvor folk har trukket inn 22. juli, og det som skjedde på Utøya. Det var blant annet en som skrev at det var på grunn av Ap og AUFs holdning til Israel, og at man fikk en straff fra Gud.

– Det er mange eksempler fra noen år tilbake hvor jeg fikk direkte trusler, som gikk på 22. juli. Jeg synes det er for tøft å stå i nå.

Ble skutt i beinet

Jensen Bech ble skutt på Utøya og falt minst ti meter ned fra en klippe. Han ble funnet i live, men med halve kroppen i vannet.

I rettssaken mot Breivik forklarte han seg i detalj om hva han hadde gått gjennom og om tiden etterpå.

Han ble samme høst valgt inn i kommunestyret i Tromsø.