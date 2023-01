ULYKKE: Denne kanten førte til at rullestolbrukeren falt rett i bakken.

Rullestolbruker veltet og skadet seg i parkeringshus – sykehuset vurderer tiltak

Et vitne til hendelsen påpeker at merking av fortauskanten hvor rullestolbrukeren falt, mangler. Sykehuset sier de vil vurdere tiltak.

– Når det er sånne typer kanter man ikke ser, med en så tung stol, så er det ikke rart at det går galt, sier kvinnen, som ønsker å være anonym, til VG.

Hendelsen skjedde torsdag denne uken.







– I dette tilfelle svingte rullestolbrukeren til siden i møte med en fotgjenger, havnet utenfor en fortauskant og veltet, sier direktør Askjell Utaaker for driftsteknisk divisjon i Helse Bergen til VG.

Helse Bergen opplyser at de ikke kan gå ut med detaljer om skadeomfanget.

Deler av fortauskanten er merket gul. Kvinnen etterlyser samme merking der hvor ulykken skjedde.

– Ikke tilrettelagt

Ifølge kvinnen som ble vitne til hendelsen, skal rullestolbrukeren ha havnet i asfalten med hodet først, og flere forsøkte å hjelpe.

– Heldigvis kom det ambulansepersonell etter kort tid.

Kvinnen bemerker at det er dårlig merking der hvor ulykken skjedde, noe man også kan se på bildene.

– Inngangen er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, noe slikt skal ikke skje. Jeg er ennå ganske sjokkert, og det ble nok alle andre også, sier hun.

Vil vurdere tiltak

Utaaker i Helse Bergen sier at det er god belysning i parkeringshuset, men at de vil vurdere om det er behov for å merke kanten bedre.

De vil også se om det kan gjøres andre tiltak.

– Når slike ting skjer vil vi alltid vurdere saken og prøve å forebygge slike hendelser i fremtiden, sier Utaaker.