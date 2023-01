VARSLINGSANSVAR: Pål Lønseth er håndplukket til jobben av politidirektør Benedicte Bjørnland.

Økokrimsjef skal lede ny varslingsgruppe i politiet

Politiets fagforening og hovedvernombud trakk seg fra arbeidet i protest etter VGs avsløringer rundt justisministerens varslerombud. Nå håper politidirektøren på en ny start.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har de siste ukene jobbet for å reparere forholdet mellom Politidirektoratet og de tillitsvalgte etter at VG i desember avslørte at store deler av forslaget til et uavhengig varslerombud for politiet var klippet og limt rett fra et forslag skrevet av HR-direktøren i Politidirektoratet.

Etter avsløringene trakk både fagforeningene og hovedvernombudet seg fra et planlagt varslermøte med Politidirektoratet i desember.

Politiets hovedvernombud og fagforeningene har vært tydelige på at tilliten til både Politidirektoratet og justisministeren ble svekket etter VGs avsløringer.

I etterkant av avsløringene har HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet beklaget og varslet at hun ikke vil delta i det videre arbeidet. Politidirektør Bjørnland har personlig hatt kontakt med fagforeningene og jobbet for å sette sammen en ny styringsgruppe.

Den nye gruppa skal ledes av tidligere statssekretær og sjef for Økokrim, Pål Lønseth. Det er planlagt oppstartsmøter i januar og oppstart av det interne varslingsarbeidet i februar.

Dette kommer i tillegg til arbeidet med et varslingsombud - som justisministeren lover at pågår for fullt.

TOK GREP: Politidirektør Benedicte Bjørnland har satt sammen en ny styrtingsgrupper for varslerarbeidet.

PF: Startet på minussiden

Politidirektøren forteller at de vil ha gjennomgang av samarbeidet med verneombudet og de tillitsvalget og bruke sakene om varslingsombudet for å forbedre samarbeidet fremover.

– Vi håper fagforeningene vi se positivt på måten det videre arbeidet nå er organisert, skriver Bjørnland.

– Våre medlemmer har gjennom flere år opplevd at varslingssaker blir håndtert for dårlig av politietaten, så dette var et arbeid som startet litt på minussiden. Når VG da avslørte at vi hadde blitt utsatt for urent spill, så måtte vi ta en pause. Tilliten fikk seg en knekk, sier PF-leder Unn Alma Skatvold.

Nå er hun klar for å gjenoppta samarbeidet:

– Vi ønsker å være med videre. Det er viktig at politiet blir bedre på å håndtere varslingssaker og det vil vi bidra til.

FORVENTINGER: Unn Alma Skatvold er leder o Politiets Fellesforbund.

– Vi kjente bare halve sannheten

– Forrige uke fortalte varsleren i våpensaken mot Hans Sverre Sjøvold om hvor krevende det har vært å varsle mot en politileder - og hvor viktig det ville være å få på plass et varslingsombud.

VG har kartlagt hvordan politiet behandler varsler mot ledere i politiditriktene, politidirektoratene og PST. De siste fire årene er det sendt 35 varsler på polititoppene.

De fleste sakene har blitt undersøkt, enten av Politidirektoratet, Justisdepartementet eller satt ut til eksterne granskere. Det er funnet feil eller lovbrudd i syv av sakene. Tre av varslene har ført til personlige konsekvenser for politilederne.

Et uavhengig varslerombud var Emilie Enger Mehls (Sp) forsøk på å løse tillitskrisen i norsk politi – etter at politiets største fagforening i mer enn syv år har advart sine medlemmer mot å varsle.

Men i høst trakk hun oppdraget tilbake.

Like før jul fikk justisministeren flere spørsmål fra Stortinget om hvordan hun nå vil jobbe for å få på plass det lovede varslingsombudet. I svaret til Sveinung Stensland (H) svarte Mehl at det var fagforeningene og hovedvernombudet som mente det ikke var mulig å få til et varslingsombud i høst.

Svaret fra Mehl får hovedverneombud Audun Buseth til å reagere:

– Justisministeren svarer ikke på det nye som har kommet fram. Det er riktig at vi mente det ikke var grunnlag for å fortsette arbeidet i høst med de rammene som var laget, men da visste vi jo ikke at Politidirektoratet i realiteten hadde fått skrive sitt eget oppdrag. Vi kjente bare halve sannheten, påpeker han.

KRITISK: Hovedverneombudet i politiet, Audun Buseth.

Må gjenoppbygge tillit

Buseth beskriver hele prosessen som uryddig. Både fra Politidirektoratet og Justisdepartementets side.

– Enten det har skjedd bevisst eller ubevisst, så er det problematisk at informasjon ble holdt tilbake fra de tillitsvalgte og vernetjenesten.

– For egen del kan jeg si at tilliten til hele prosessen fikk seg en alvorlig knekk. Politidirektoratet må bygge opp den tilliten igjen, sier Buseth.

Også PF-lederen mener svaret fra Mehl var dårlig:

– Her legger hun mye av skylden på oss. Det synes vi er et ufullstendig svar, sier Unn Alma Skatvold.

Justisminister Mehl har lovet at hun fortsatt jobber for å få til et uavhengig varslingsombud for politiet, justissektoren eller hele arbeidslivet. Fagforeningen sier de har store forventninger til det Mehl har sagt hun skal levere på.

– Arbeidet fortsetter. Det er krevende, men vi forsøker å finne løsninger, skriver statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i en e-post.

UTÅLMODIG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har sagt at hun ikke akn leve med varslervedtaket fra politiets fagforeninger.

Mehl inviterte på frokost

Statssekretæren nevner blant annet at justisministeren inviterte partene til et frokostmøte før jul, og at de vil ha et nytt møte om kort tid.

VG har spurt hva justisminister Emilie Enger Mehl tenker om kritikken fra hovedvernombud og fagforeninger på de svarene hun ga Stortinget.

– Jeg opplever at det nå er et godt samarbeid om dette, og jeg anser ikke at det er behov for å fordele skyld. Tvert imot ønsker jeg å gi aktørene ros for at de over tid har satt fokus på varslernes stilling i politiet, en problemstilling justis- og beredskapsministeren er veldig opptatt av, skriver Indrefjord.

– Hva vil du gjøre for å gjenoppbygge tilliten?

– Jeg opplever at vi har en felles forståelse for veien videre og at samarbeidet nå er godt.