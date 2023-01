GIFTIG PUS: Slik så Victor Olsen (25) ut etter å ha blitt bitt av katten Amy Winehouse.

Skulle bare kose med katten – endte fire netter på sykehus

For Victor Olsen (25) fra Finnsnes ble romjulsdrøm til mareritt etter kattebitt: – Jeg burde kanskje dratt til legen litt tidligere, sier han til VG.

Det er lille julaften. Julefreden har senket seg. Men det skal brått snu for Victor Olsen.

Dyrekjær som Olsen er skal han ta katten sin, Amy Winehouse, inn i varmen så hun kan sove godt.

Han setter henne på skuldrene og begir seg ut på den korte distansen fra garasjen til huset. På samme strekning lufter noen hunden sin.

– Pusen ble livredd og skulle hoppe unna. Så hoppet hun rett i trynet mitt, forteller Olsen til VG.

Han fortsetter:

– Hun fikk panikk og bet meg i både pannen og fingeren.

Det var Folkebladet som omtalte saken først.

Olsen er klar for julefeiring. Han bare vasker sårene og legger seg.

– Jeg tenkte ikke noe mer over det, det var såpass lite, forteller han.

Det skal han komme til å angre på senere.

KATTEBITT: – Hadde infeksjonen vært inne i leddet hadde jeg måttet gå på intravenøs antibiotika i to uker, forteller Victor Olsen.

Fire netter på sykehus

– Jeg våknet opp litt hoven på julaften, men tenkte at det er sånt som skjer når man blir bitt. Det var først to dager etterpå jeg forsto at noe var galt, sier Olsen.

1. juledag våkner Olsen opp med hevelser i halve ansiktet. Han klarer så vidt å holde venstre øyet åpent.

– Oi jeg burde kanskje dratt til legen litt tidligere, tenkte jeg. Dette var kanskje litt sent, forteller Olsen.

Han drar til den lokale legevakten, som sender han rett videre Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Tydeligvis skal man ikke la kattebitt lukke seg. Hvordan skal man vite det tenkte jeg?

Legene starter med å åpne opp alle sårene, før Olsen ble behandlet med intravenøs antibiotika mot lokale infeksjoner.

– Jeg har jo sprøyteskrekk og følte ikke at bedøvelsene fungerte. Det var veldig, veldig smertefullt, forteller Olsen.

Sykehusoppholdet endte på hele fire netter og Olsen skryter av måten han ble ivaretatt på. Men ferien ble ikke helt sånn han hadde sett for seg.

– Det ble jo en kjedelig romjul, kan du si, humrer Olsen.

Hunder har lettere for å bite enn katter, men kattebitt har 80 prosent større sjanse for å føre til infeksjon (NHI).

ENDTE OPP I SYKESENG: Den lille søte kattepusen din kan forvandles til en livsfarlig infeksjonsspreder.

Venner igjen

Bandasjert hånd og sykehusopphold etter kattebittet til tross: Victor Olsen er like glad i katter, og spesielt synderen i denne smått utrolige julefortellingen, Amy Winehouse.

Olsen er trygt tilbake hjemme når VG snakker med ham og kan gledelig meddele at Amy Winehouse er tilgitt.

– Vi var venner igjen med en gang hun roet seg ned. Pus var bare veldig fornøyd med at jeg hadde feber og var sengeliggende, avslutter han.

Info Dette gjør du ved akutte bittskader: Hvis bittet bare så vidt har brutt gjennom huden, behandle det som et mindre sår. Vask såret grundig med såpe og vann. Smør eventuelt på en antibakteriell salve eller krem for å hindre infeksjon og dekk såret med en ren bandasje Hvis bittet har gitt en dyp punktering av huden, eller huden er stygt opprevet og blør, legg på en bandasje, trykk mot såret for å stanse blødningen og ta kontakt med lege Hvis det er tegn til infeksjon som hevelse, rødhet, økt smerte eller siving av væske fra såret, ta kontakt med lege umiddelbart Mistenker du at bittet kan komme fra et dyr som kan overføre rabies (i utlandet), ta kontakt med lege snarest. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI) Vis mer