PÅ GJERDET: Den uavhengige representanten Gunnar West Sørlie i Porsgrunn mener det bør diskuteres om man kan amme i salen eller ikke. Skjermdump fra direktesending med Bystyret i Bystyresalen 16.06.22.

– Skal bystyresalen bli ammestue? Jeg bare spør

Blir det riksvei 36 med eller uten oppvarmet melk og smokker i bystyresalen? Svaret får vi i kommunvalget neste år.

Den uavhengige representanten Gunnar West Sørlie kastet seg over tastaturet etter at Ap-representanten Lillian Elise Esborg Bergane uttalte at hun ikke skal i permisjon fra bystyremøtene med barn nummer to.

– Skal bystyresalen i Porsgrunn bli ammestue? Jeg bare spør. Jeg ser for meg oppvarmede kokekar for melk og smukker og suttekluter, skriver Sørlie i et innlegg på Facebook, som ble gjengitt av Porsgrunns Dagblad.

Han er kritisk til at mødre kan ha med småbarn på møtene. På mange måter var dette bare dråpen for Sørlie -som er en uavhengig representant:

– Jeg sliter allerede med dem som sitter og strikker i politiske møter.

Amming, smokker og suttekluter i bystyremøter? Nei, mener bystyrerepresentant Gunnar West Sørlie.

– Jeg skal ikke ha noen barn på fanget

Han mener det må legges frem en klar ammeplan for å få dette til å gå opp:

– Jeg forsto det slik at enten mannen og moren skulle komme i bystyret. Hvis dette er lovlig, bøyer jeg meg selvfølgelig. Jeg bare stiller spørsmålet. Jeg klarer meg, jeg skal ikke ha noen barn på fanget, og jeg kommer på møtet konsentrert som bare det, utdyper han til VG.

I likhet med strikking, mener han amming og potensielt barneskrik kan være forstyrrende.

– Jeg sitter ikke så langt fra henne. Hvis noen har varm kaffe og skubber borti, da tenker jeg litt på konsekvensene også.

– Bør du ikke tåle at kvinner ammer, slik at de fortsatt kan være politisk aktive?

– Jeg mener at vi har kommet dit at det beste for kvinnen å være hjemme i en så viktig periode. Hvis de mener den tiden er for liten, må vi komme med amme- og krisehjelpen og alt som er oppe og går her.

– Jeg lurer på om hun selv klarer å konsentrere seg når hun skal amme et barn og det begynner å gråte, samtidig som hun skal følge med på store saker.

Flere kvinner i rikspolitikken har trukket seg, eller valgt ikke å stille på grunn av familiehensyn - som Une Bastholm (MDG) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

KLAR FOR NUMMER TO: Lillian Elise Esborg Bergane (Ap) ammer under bystyremøtene - og vil fortsette med det.

Den vordende moren, Lillian Elise Esborg Bergane (Ap) trodde først ikke på det hun leste:

– Jeg ble litt sint og litt forundret – og så synes jeg det er trist i 2023 at det skal være en problemstilling. Jeg er bekymret for rekrutteringen av yngre kvinner, og hvis jeg ble møtt med dette for åtte år siden, er jeg redd for at jeg hadde tenkt at jeg måtte vente til barna var større.

Vervet i bystyret har hun på fritiden, og velger altså med barn nummer to å ta permisjon fra fulltidsjobben, men fortsette med politikken. Det gjorde hun også med sitt første barn i 2021.

– Jeg hadde med mamma eller mannen min som kom med ham, da satte jeg meg på tilhørerbenken og ga ham mat. Og vi stemmer via mobil. Jeg fikk ingen tilbakemeldinger da, kun positive, også fra andre partier.

Hun kan heller ikke huske å ha fått noen reaksjoner fra Sørlie da.

– Hadde jeg hatt med baby i møtene forstår jeg om det hadde vært forstyrrende, men det ville også vært forstyrrende for meg selv.

– Sørlie lurer på hvordan dette blir hvis flere småbarnsmødre kommer inn i bystyret og skal amme, og frykter både suttekluter og kokekar?

– Hvis vi hadde hatt fire-fem stykker som ammet, så hadde jeg tenkt «så fantastisk».

Ammehjelpen: Bryster er til for annet enn mannlig lyst

Også Ammehjelpen har kastet seg inn i debatten – og mener Sørlie er fullstendig utdatert.

STYRELEDER: Det skal ikke være opp til noen andre enn kvinnene selv å avgjøre når de er klare for å returnere til arbeidslivet etter fødsel, mener Izabella Katharina Abouradoine Sætherø.

– Det er trist at han ikke heller applauderer at Bergane har stå-på-viljen og ønsket å komme tilbake til politikken raskt. Vi burde løfte det frem som en bragd fremfor å nedgradere dem. Det skal ikke være opp til noen andre enn kvinnene selv å avgjøre når de er klare for å returnere til arbeidslivet etter fødsel, sier styreleder Izabella Katharina Abouradoine Sætherø i Ammehjelpen.

– Denne saken bærer preg av en representant som er ute av stand til så se at et kvinnebryst fra biologiens side har et helt annet formål enn å tilfredsstille mannlige lyster.

Det siste utsagnet, skal Sørlie ha seg frabedt:

– Hva i huleste tror hun at vi er for noe? Noen ville kåte vesener som sitter i bystyret? Jeg har tross alt egne barn, til og med oldebarn og har sett alle amme barnet. Jeg synes det er hyggelig at de koser seg med ungene sine, det er det som er en del av livet, men hvorvidt det passer seg i en bystyresal med bråk og støy, er en annen ting.

I 2021 ble Sørlie tvunget ned fra talerstolen av Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) etter at han ikke holdt seg til taletiden.

– Du har terget på deg folk før?

– Det har jo vært sånn at etter at Kåss ble ordfører, da kom han opp med en fin Rolex på talerstolen og innført taletid. Jeg går kanskje litt mer i dybden på saker og ting.

Ordfører: Ammer, drikker kaffe og spiser Twist

VIL HA FLERE BARN INN: Ordfører Robin Kåss (Ap) ønsker alle nybakte mødre velkommen inn.

– Klokken er en Seiko og ikke en Rolex, men vi har innført taletid for en god del år siden, og det har vært et viktig populært tiltak for å unngå møter til langt på natt, svarer Kåss på det.

Om ammingen, svarer ordføreren at han ønsker alle ammende kvinner – både bystyrerepresentanter – og tilhørere – velkommen.

– Vi har hatt det tidligere, og det har aldri vært et problem. Så jeg skjønner at det ikke blir tatt ut som problemet. Det vi burde være bekymret over at det er for få barn som blir født og at flere engasjerer seg i politikken.

– De voksne sitter jo og drikker kaffe og spiser Twist. Når de voksne får det, da burde en baby få lov til å drikke morsmelk.

– Heller amming enn strikking?

– Det er ingen som lar være å delta hvis man ikke kan strikke - men hvis man ikke tilrettelegger for småbarn, blir det vanskeligere for noen.

– Det er noen som strikker, andre spiller Candycrush - og mange som drikker kaffe og spiser Twist. Her må man rett og slett ta hensyn til hverandre, avslutter ordføreren.

Den uavhengige Porsgrunn-politikeren avslutter Facebook-innlegget sitt ved å spørre seg:

– Blir der riksvei 36 med eller uten oppvarmet melk og smokker i bystyresalen?