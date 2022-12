ALVORLIG: Torstein Lindquister, som er statsadvokat i Troms og Finnmark, understreker at de ser alvorlig på saken.

Sykepleier tiltalt for samleie med psykiatrisk pasient

Mannen i 30-årene skal også ha solgt eller gitt medikamentet Sobril til pasienten, uten at han hadde tillatelse.

Dette kommer frem i en fersk tiltale som ble tatt ut av statsadvokatene i Troms og Finnmark torsdag. Saken ble først omtalt i avisen Nordlys.

Mannen er tiltalt for å ha hatt samleie to ganger med en pasient ved et sykehus i Troms i november i fjor. Den fornærmede, en kvinne i 20-årene, var på dette tidspunktet innlagt med psykisk sykdom.

Statsadvokatenes kontor mener mannen utnyttet sin stilling og det tillitsforholdet han hadde opparbeidet seg for å få seksuell omgang med pasienten.

Sykepleieren skal også ha gitt narkotika til pasienten ved disse to tilfellene, og skal i tillegg ha gitt eller solgt henne det angstdempende medikamentet Sobril, uten tillatelse fra sykehuset, ifølge tiltalen.

Ikke akseptabelt

– Vi vurderer dette som svært alvorlig. I og med at dette har hendt på en institusjon der man skal få nødvendig helsehjelp, så er ikke dette akseptabelt, sier statsadvokat Torstein Lindquister til VG.

– Ingen er dømt enda, og det er viktig å ikke forhåndsprosedere dette, men vi mener det er bevist at han har fått seksuell omgang gjennom å utnytte sitt arbeidsforhold, legger han til.

Mannens forsvarer, Anett Fause, sier til VG at hun ikke har noen kommentarer om saken på nåværende tidspunkt. Forsvareren er heller ikke kjent med om den tiltalte erkjenner straffskyld eller ikke.

– En lang og krevende prosess

Erik Ringberg, den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, understreker også at det er en alvorlig sak.

– Når man jobber med sårbare mennesker så må man ikke misbruke sin stilling på en slik måte som er tilfellet her, skriver han i en tekstmelding til VG.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon den fornærmede og den tiltalte hadde overfor Nordlys.

– Det har vært en lang og krevende prosess fra forholdet ble kjent og til tiltalen var klar. Det har selvsagt vært en belastning å vente på en tiltale og en hovedforhandling i en sånn sak. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier Ringberg til avisen.