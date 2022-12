IKKE LOV: Elgen ble sannsynligvis skutt i løpet av helgen eller senest mandag. Jakttiden i Norge strekker seg fra 25. september til 23. desember.

Ulovlig elgjakt: − Profesjonelt utført

Turgåere ble møtt av et grusomt syn da de kom over et elgkadaver ved en skogsvei i Ullensaker. Elgen har blitt ulovlig skutt og slaktet.

Mandag ble det funnet et elgkadaver i et skogsområde i Ullensaker kommune. Etter nærmere undersøkelser av politiet og fallviltteamet viser det seg at elgen har blitt ulovlig skutt, og at dyret var blitt slaktet på stedet.

– En sivil person varslet først fallviltteamet, som reiste opp dit og varslet oss. Vi har vært der og tatt noen bilder, og opprettet straffesak, sier Rolf Marius Hexeberg til VG.

Han er førstebetjent i politiet i Ullensaker, og sier at han aldri har opplevd noe lignende i løpet av sine ti år i yrket. Flere kjøttstykker har blitt skåret vekk fra elgkadaveret.

– Det ser groteskt ut. Jeg kan ikke så mye om elgjakt, men fallviltteamet mener dette er profesjonelt utført. Det er gjennomført på en måte som tilsier at man vet hvilke deler av dyret man skal skjære av, sier Hexeberg.

SLAKTET: Både lår og bog var blitt skåret av den skutte elgen. Bildet er brukt med tillatelse fra politiet.

Ønsker tips

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad. Elgkadaveret ble funnet av turgåere i et skogsområde mellom Dal og Nord-Kisa. Dyret lå mellom 20 og 30 meter fra en skogsvei.

– Vi kan ikke si med sikkerhet når det har skjedd, men ut fra bildene kan det se ut til at den ble skutt i løpet av helgen eller mandag, sier Hexeberg til VG.

Det er ikke lov å skyte elg i Norge uten fellingstillatelse. Dette må også gjøres i spesifikke perioder, og jakttiden strekker seg fra 25. september til 23. desember.

– Det er overhodet ikke greit. Slike ting er regulert av en grunn. Det skal gjøres på riktig måte, og være godkjent, sier førstebetjenten.

Foreløpig er det ikke kjent hvem som kan stå bak den ulovlige julejakten. Politiet har anmeldt forholdet.

– Jeg er usikker på strafferammen for dette, det er sjelden at vi har slike saker. Det vil være opp til en politiadvokat.

Videre ønsker politiet tips om hendelsen, da de ikke har noen ledetråder å gå etter.

Det er uvisst hvilket våpen som har blitt brukt for å skyte elgen, men Hexeberg sier det er sannsynlig at det er snakk om et jaktvåpen som er egnet for å kunne ta livet av en elg.

– Ikke fint gjort

Leder i fallviltteamet i Ullensaker, Kjell Disenbroen, forteller til Romerikes Blad at han er lite imponert over tyvjakten.

– Det er ikke på noen måte riktig, hverken i jakttiden eller utenom jakttiden. Det er leit. Jeg synes ikke det fint gjort mot dyrene, sier han.

Disenbroen var selv med for å undersøke kadaveret tirsdag, og har heller aldri opplevd at en elg har blitt skutt og partert på ulovlig vis.

– Vi håper vi kommer til bunns i det. Vi vil ikke at noen skal holde på sånn rundt omkring.

Noen utvalgte kommuner i Norge har avvikende jakttider, ifølge miljødirektoratet. Ullensaker kommune er ikke en av disse.