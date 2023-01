Fant dement kvinne død - ti kilometer fra helsehuset

Kvinnen i 80-årene ble funnet død langs en skogsvei i Nordmarka, om lag 15 timer etter at en taxisjåfør forlot henne på Lilleborg helsehus.

Tor Arild Albrigtsen skulle ut med høy til hestene, da han så mørk bekledning på bakken utenfor gjerdet. Han tenkte noen hadde mistet en jakke.

– Da jeg kom nærmere og så det lå et menneske der, stivnet jeg litt med det samme, sier den 79 år gamle gårdbrukeren på Nordsæter til VG.

NORDMARKA: Tor Arild Albrigtsen fant den demente kvinnen som forsvant i Oslo 7. desember.

Klokken var passert ni om morgenen 8. desember. Det var rim i gresset. Om natten hadde temperaturen vært nede i ni minusgrader.

– Tynnkledt

– Jeg syntes det var rart at en eldre dame gikk såpass tynnkledt. Jeg skjønte at hun var forulykket kvelden i forveien og hadde ligget der hele natten.

Albrigtsen gikk rett hjem og ringte politiet.

Søket etter kvinnen som i et halvt døgn hadde vært savnet, var over.

HESTER: Kvinnen lå ved Ullevålseterveien, nær gjerdet der hestene til Tor Arild Albrigtsen holder til.

En taxi fra Pasientreiser OUS hadde kjørt henne fra Diakonhjemmet til helsehuset sent på ettermiddagen 7. desember.

Sjåføren sier han ikke fant ansatte og forlot henne inne på avdelingen. Helsehuset opplyser at døren var låst og at de aldri slapp henne inn.

Først to timer etter at helsehuset hadde fått melding fra sykehuset om at hun var på vei, ble kvinnen etterlyst og leteaksjon igangsatt.

Ti kilometer

Dødsfallet granskes av Statsforvalteren og etterforskes av politiet.

Politiet vet ikke hvordan kvinnen kom seg fra helsehuset til Maridalen.

– Hvordan hun kom seg dit, blir en naturlig del av etterforskningen videre, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Avstanden fra Lilleborg helsehus til funnstedet ved Ullevålseterveien innenfor Maridalsvannet er omkring ti kilometer.

– Nesten uforståelig

– Det er så merkelig at det er nesten uforståelig. Hun må ha tatt buss, hun kan ikke ha gått den lange veien i mørket, sier Tor Arild Albrigtsen.

Bussen stanser en kilometer nedenfor Nordsæter, der Albrigtsen ble siste hestekjører som drev tynningshost for skogvesenet i Oslo.

– Jeg tenker at hun kanskje gikk ned for å hilse på hestene og falt og slo seg.

Rune Skjold i politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke opplyse hva som fremgår av den midlertidige obduksjonsrapporten.

– Rapporten gir ikke grunnlag for noe mistenkelig eller straffbart i forbindelse med selve dødsfallet, sier seksjonslederen.

SYKEHUS: Diakonhjemmet bærer ansvaret for pasienttransporten til helsehuset.

Etterforsker helsevesenet

Etterforskningen er rettet mot helsevesenets oppfølgning.

Diakonhjemmet har ansvar for at pasienttransporten er forsvarlig og beklager hendelsen. Sykehjemsetaten beklager at kvinnen ikke ble etterlyst tidligere.

Pasientreiser OUS har over 900.000 oppdrag i året. Dette er første dødsfallet knyttet til deres pasienttransporter siden 2014, opplyser foretaket til VG.