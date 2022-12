BLID OG STILLE?: Erna Solberg avviser at hun har vunnet velgernes gunst ved å sitte stille.

Solberg: Støre svikter de svakeste

En smørblid Erna Solberg (H) letter på sløret om hvordan en borgerlig regjering skal settes sammen i 2025, hvis dagens målinger blir valgresultatet. Hun prøver å forklare hvorfor Ap sliter og sier at Støre svikter de svakeste.

Erna er igjen stjerna – i norsk politikk, slik partiet fremstilte henne før valget i 2017.

Den gangen stemte det.

De vant valget og regjerte frem til 2021, da hun gikk på en stjernesmell og Jonas Gahr Støre tok over som statsminister, etter at det ble rødgrønt flertall.

Mange ble overrasket over at Solberg ikke ga seg etter nederlaget i 2021, etter å ha vært Høyre-leder siden 2004 og statsminister i åtte år.

Men hun brettet opp ermene og lovet raskt at hun skal vippe Støre ut av regjeringskontorene i 2025.

Solberg kan ikke garantere at prisene eller renten hadde vært lavere med henne som statsminister.

Les mer om det lenger nede i saken.

SOLER SEG I GLANSEN: Erna Solberg kan sole seg i glansen av eventyrlige meningsmålinger før jul.

Hennes regjeringsplan

Når VG setter seg ned med henne for et juleintervju denne uken, er det med meningsmålinger som knapt noen med borgerlige politiske gener kunne drømme om:

Ap fikk 14,6 prosent i Vårt Lands partibarometer tirsdag. Sp 3,8. Samlet 18,4 prosent og 35 stortingsplasser.

Høyre fikk 35,6 og Frp 14,2. Det gir de to partiene 88 plasser i Stortinget og flertall, uten Høyre og Venstre.

Hun vet det er veldig lenge til 2025 og at disse ekstremt hyggelige borgerlige tallene kan svinne.

Men skulle de holde seg og Høyre og Frp faktisk får flertall ved stortingsvalget i 2025, er det ikke nødvendigvis en ren Høyre-Frp-regjering hun vil planlegge for.

– Hvis vi får flertall sammen med Frp, vil jeg gjøre akkurat det samme som om vi ikke har flertall. Vi ville invitere alle de fire borgerlige partiene til samarbeid og diskutere en plattform – og se hvem som vil være med og hvem som ikke vil være med. Det vil være min holdning i en slik situasjon fordi det er viktig med langsiktighet knyttet til borgerlig samarbeid, sier Solberg til VG.

Vi er med henne på byen, for litt julehandel og cafekos – og til kontoret hennes på Stortinget, hvor gaver til de ansatte skal pakkes inn.

STØRE-KRITISK ØSTFOLDING: Gry Thoresen fikk en selfie. - Jeg er sosiallærer i Sarpsborg og ser den enorme veksten i elever som sliter etter pandemien. Min stemme lokalt går til Ap, fordi de har en god ordførerkandidat, men Støre får ikke min stemme lenger, sier hun.

– Hvorfor har Høyre 35,6 prosent oppslutning og Ap 14,6?

– Det må du egentlig spørre velgerne om. Jeg regner med at velgerne har gjort en vurdering av dagens regjering, kontra den forrige regjeringens styring og at det har kommet til at den forrige regjeringen klarte det bedre.

Hun legger dog til:

– Det har vært mange vanskelige saker nå.

Før hun tenker seg litt om og sier:

– Men det har det vært før også. Men regjeringen gjør en del ting som skaper uro hos folk, sier Solberg.

Hun trekker selvsagt frem strømkrisen – men også de rødgrønnes kamp mot private.

– De fleste skjønner at å løse strømkrisen ikke er noen kvikkfiks, men det dreier seg om håndtering og om de tingene folk ser regjeringen kan gjøre noe med. De ser at vi har en regjering som har valgt å ha et hovedsvar på alt de gjør, og det er mer skatt, sier hun og blant annet viser til lakseskatten.

– Allergiske mot private løsninger

– Når man skattlegger så mange distrikts-bedrifter som man foreslår å gjøre, så er det mange som skjønner at vi faktisk må skape før vi fordeler.

Hun er ikke i tvil om hva som kommer til å bli den ideologiske feiden i den kommende valgkampen før kommunevalget 11. september.

– En av de viktigste sakene i valgkampen blir at Ap i stadig mindre grad vil slippe private til for å avlaste offentlige tjenester. Vi kan ikke løse fremtidens utfordringer hvis private skal stenges ute. Se bare på pandemien og flyktningstrømmen som kom etter krigsutbruddet i Ukraina, sier hun:

– Selv Oslo-politikerne i byrådet som har vært allergiske mot private løsninger, måtte snu seg rundt og be private hjelpe med vaksineprogrammer og coronatesting, sier Høyre-dronningen og går videre til flyktningstrømmen fra Ukraina.

UT PÅ GLATTA: Snøen smelter i mildværet i Oslo, før det skal bli ny kuldebølge til jul. - Det blir tradisjonell jul med familien i Bergen, med pinnekjøtt - og øl og akevitt til de fleste gjestene. Og rødvin på meg, sier hun.

– Mange kommuner som fikk flyktningkrisen i fanget i vår, ringte Dr. Dropin, som tok ansvaret slik at fastlegene ikke skulle belastes. Private ga også fleksibilitet knyttet til behovet for flyktningmottak.

Hun sier det er en annen Ap-sak som hun tror mange velgere ikke liker.

– Der Støre svikter mest er der han rammer de svakeste, ved å fjerne fritt behandlingsvalg fra 1. januar tar man bort private alternativer innenfor rusomsorg og psykisk helse.

– Svikter de svakeste

Hun viser blant annet til Vangseter.

– Norges mest kjente klinikk for behandling av alkoholisme har behandlet 10 000 pasienter de siste 36 årene. Men nå kan det være kroken på døren, ifølge de som driver stedet. Fordi regjeringen har vedtatt å avvikle fritt behandlingsvalg fra 1. januar.

Høyre-lederen sier det er langt fra det eneste vellykkede behandlingstilbudet innen rus og psykisk helse, som står i fare for bli borte.

– Fritt behandlingsvalg har gitt alle tilgang på private behandlingsplasser, på det offentliges regning. Det er en historisk svekkelse av pasientrettighetene, å fjerne ordningen, slik Støre-regjeringen gjør. De svikter de svakeste.

Hun legger til:

– Sitter ikke stille

– Når man kutter ut fritt behandlingsvalg er det mange på venstresiden som ser at det har bidratt til å løfte rusomsorgen i Norge.

– Har det å sitte stille fått et nytt vellykket ansikt etter 14,6 og 35,6: Ditt?

– Vi opplever ikke at vi sitter stille. Vi er mye ute og jobber med politikk. Så vet jeg at det i opposisjon kan være enklere å slippe fokuset på saker og få mer fokus på egne, men jeg opplever at angrepene på at vi sitter stille er feil:

– Vi jobber med helhetlige løsninger innenfor saker som opptar folk; skole, utdanning, helse, hvordan vi skal få flere i jobb og hvordan vi skal få flere til å fullføre skolen.

VIL IKKE GI RÅD: Solberg sier hun ikke ønsker å gi noe råd til Støre i oppslutningskrise.

– Hva skiller Ap og H som styringspartier for tiden?

– Jeg tror det viktigste er at vi gjorde det vi sa. Vi holdt ikke på med disse retoriske finurlighetene som jeg synes regjeringspartiene innimellom holder på med.

– Eksempelvis?

– Sp går i front for skatteøkninger de tok klar avstand fra i valgkampen. Ap skaper unødvendige motsetninger med all retorikken rundt vanlige folk. Jeg synes også det har vært en fin ting i norsk politikk at vi står sammen om store saker i krisetid, slik vi gjorde gjennom koronaen. Høyre har invitert til samarbeid over blokken om Ukraina-penger, lønnsstøtte, strømstøtte til bedrifter, for å nevne noe, men er blitt avvist av regjeringspartiene.

PÅ GAVEJAKT: Erna Solberg ønsker deg en fredelig jul. - Det viktigste vi gjør nå, er å bruke tiden sammen – og ta ned stresset og forventningene, sier hun.

– Hva ville du håndtert annerledes etter at krigen brøt ut i Ukraina?

– Helt i begynnelsen syntes vi at regjeringen var noe trege knyttet til et par anmodninger om hjelp fra Ukraina ble fulgt opp. Det er noe kontrollkomiteen på Stortinget ser på.

– Det lever vi med

Utover det mener hun at det er viktig å stå sammen i støtten til Ukraina.

– Når vi har en har en utenrikspolitisk storkrise, så er det viktig å stå mest mulig sammen. Jonas har invitert oss til dialog om en større Ukraina-pakke fremover. Vi er enige i at det trengs og vi er nødt til å tenke ganske stort i årene som kommer om Ukraina. Vi skal ikke knive partiene mellom om man vil gi en milliard eller to mer. Vi skal bidra til å gjenoppbygge Ukraina.

Vi tester henne på fire spørsmål.

– Hadde strømpakken til husholdningene vært bedre med deg som statsminister?

– Den første strømpakken vi foreslo var mer målrettet mot dem som hadde lav inntekt. Så har vi slått oss til ro med det forslaget regjeringen har nå. Det lever vi med.

ANSATTEGAVER: Her er det en thermoflaske som pakkes inn av sjefen.

Advarer mot høye lønnsøkninger

– Hadde prisveksten vært lavere?

– Det er vanskelig å si. Mye av prisveksten skyldes energi og en del importert prisvekst, men når det gjelder matvarer så foreslo vi at bøndene ikke skulle få øke målprisen da vi behandlet landbruksoppgjøret. Den prosenten det bidro til i økte matpriser, ville ikke vært der med vår politikk.

– Hadde ledigheten vært lavere?

– Ledigheten er veldig lav for øyeblikket, det skyldes at vi styrte godt under pandemien.

– Hadde rentene ikke økt så mye med deg som statsminister?

– Vi foreslo mindre oljepenger i revidert statsbudsjett i vår og foreslo å bruke mindre penger i statsbudsjettet i 2023 enn det regjeringen legger opp til. Det kunne bidratt til å dempe litt, men om det hadde vært stort nok til å utgjøre en effekt på renten, vet jeg ikke.

Hun sier at renten har normalisert seg litt, fra et veldig lavt nivå.

– Det viktige er at vi nå ikke ender opp i en ring til våren hvor den høye inflasjonen gir veldig høye lønnskrav og lønnsøkninger, som kan presse renten opp.

POLITI-SLIPS: - Rune får det her, slik at han skal se ordentlig ut i politiet, sier hun om gaven til sin mangeårige statssekretær og kommunikasjonssjef, Rune Alstadsæter, som begynner som kommunikasjonsdirektør i Oslo politidistrikt.

– Etter to år med reallønnsnedgang, hvor prisene har steget mer enn lønningene i 2021 og 2022, er det vanskelig å be arbeidstagerne i Norge om igjen å vise moderasjon?

– Ja, det er forferdelig vanskelig, men da er det viktig å huske tidligere LO-leder Yngve Hågensens forståelse: Skal du få ned prisstigningen og sikre at folk ikke blir ledige – så må man tidvis vise moderasjon. Vi trenger å få flere i jobb i Norge.

GULVLEGGER: Erna Solberg tar ferie og sier hun og mannen skal bruke deler av romjulen til å legge gulv i et rom i underetasjen, som sikkerhetsvakter brukte da hun var statsminister. - Jeg er ikke praktisk, men man må jo prøve, sier hun.

– Hva er ditt julebudskap til det norske folk?

– Til tross for at det for mange er veldig krevende nå, så håper jeg alle får en god jul. Det viktigste vi gjør nå, er å bruke tiden sammen – og ta ned stresset og forventningene. Så krysser vi fingrene for at 2023 blir bedre.

Statsministerens kontor opplyser at statsminister Jonas Gahr Støre ikke hadde anledning til å svare på Solbergs uttalelser i dette intervjuet.