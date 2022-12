Aktiver kart

Person gravd ut etter snøskred i Troms

En person ble søndag tatt av et snøskred på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms, like utenfor Tromsø.

Politiet meldte om skredet klokken 12:31. Klokken 12:39 melder de at den savnede personen er funnet.

– Det er to personer som var på skitur, en dame og en mann, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt til iTromsø.

Han opplyser om at det var damen i turfølget som varslet nødetatene om at turkameraten hennes ble tatt i skredet.

Begge er i 30-årene, sier Meyer. De er fra området.

– Personen er gravd ut og tatt hånd om av helsevesenet, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til VG like før klokken 13.

I en oppdatering melder politiet at personen er fraktet til sykehus med legehelikopter. Personen har lettere skader, og var ved bevissthet.

Det er faregrad to, moderat snøskredfare, i Troms søndag. Blåbærfjellet er mellom 35–45 grader bratt på det bratteste.

Det har vært flere alvorlige skredulykker i Troms det siste året. I mars var til sammen syv personer involvert i to skredhendelser i Lyngen. I april ble to svenske skiløpere tatt av et skred på Blåbærfjellet, men de kom seg selv ut.

I 2019 var det en svært alvorlig skredulykke på Blåbærfjellet der fire skiturister mistet livet.

Redningsleder Mariell Bakklund i Hovedredningssentralen de fikk melding om hendelsen klokken 12:04, og at det er et stort skred.

– Vi bistår politiet med redningshelikopter til aksjonen. Det er ganske gode forhold for redningsarbeid, sier hun.