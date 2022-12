STORKJØP: Hanh-Tien Vo bestilte hele 18 par sko da hun så «salget» på Hokas hjemmeside.

Hoka la ut sko til salgs for null kroner

Det ser ut som skomerket Hoka kan ha gått på en kjempesmell, da de la skopar til salgs for så lite som null kroner. Nå er kunder bekymret for hva som skjer med bestillingene.

Hanh-Tien Vo (25) var én av de som kastet seg over «salget» på Hokas hjemmeside torsdag ettermiddag.

– Jeg tenkte å legge inn en bestilling for gøy, og så måtte jeg jo makse bestillingen, forteller hun til VG.

Og det gjorde hun. Vo endte opp med å bestille hele 18 sko. De første ti skoene kostet så mye som 0 kroner, mens de siste åtte kostet 170 kroner hver.

– Jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg. Det som er kjipt er at jeg fikk bestilt noe i min størrelse. Jeg bare bestilt alle størrelsene som var igjen, sier hun lattermildt.

Også Maud Rødsmoen (25) kom over «salget, og benyttet seg av sjansen.

– Plutselig var det veldig mange som snakket om at disse skoene var mye billigere enn vanlig. Vi har et lag til Holmenkollstafetten, så alle ble kjempegira og bestilte mange sko, sier Rødsmoen til VG.

Hun bestilte to par sko, og forteller at nettsiden ble treg, men at «alle» prøvde om og om igjen til de fikk kjøpt.

– Jeg tenkte «her er det noen som har driti seg ut på jobb» og at «det skader ikke å prøve», sier Nora Monrad Sæther (21) til VG.

Hun bestilte to par sko for så lite som 340 kroner.

RØVERKJØP: Nora Monrad Sæther (21) forteller at hun fikk sjokk da hun gikk inn på Hoka sin hjemmeside.

Bilder fra Hokas nettside viser at flere produkter lå ute til en billig penge. Deriblant skoen Carbon X 3, som lå for salg til 170 kroner, og skoen Kawana som man kunne bestille helt gratis!

Per torsdag kveld virket prisene å være rettet.

VG har prøvd å komme i kontakt med Hoka, foreløpig uten å få svar.

VG har også vært i kontakt med selskapet RUN, som importerer og markedsfører Hoka i Norge. De sier at de ikke er en part i denne hendelsen, og ønsker ikke å kommentere saken.

Hva skjer?

Både Vo og Rødsmoen er spent på om de faktisk får alle skoene de har bestilt.

– Jeg har ikke helt troen på at jeg får 18 par sko. I verste fall blir bestillingen kansellert, og det går jo fint det og, sier Vo.

Om hun faktisk får skoene har hun ikke tenkt å beholde dem selv.

– Jeg kan selge de for en symbolsk sum til venner og familie. Håper litt at de kommer før jul, hadde vært hyggelig som en ekstra julegave også, forteller hun.

Rødsmoen er heller ikke helt overbevist om at dette «kuppet» faktisk kan bli en realitet.

– Normalt sett hvis noe er på tilbud, så er det på tilbud. Etter hvert ble det veldig åpenbart at det var noe som foregikk. Jeg vet ikke hva loven sier. Det virker som at det har skjedd en feil, men vi har blitt trukket på konto, sier Rødsmoen.

Underdirektør i forbrukertilsynet, Marit Evensen, sier til VG at dersom en forbruker kjøper eller bestiller noe, er det i utgangspunktet prisen som er oppgitt som skal betales, noe som også gjelder dersom varen en feilpriset.

– Det er noen unntak til denne regelen. Hvis feilprisingen er så stor at du innser eller burde ha innsett at det er snakk om feilprising, så kan selgeren i utgangspunktet lovlig kansellere kjøpsavtalen, sier Evensen, og legger til at slike tilfeller må vurderes enkeltvis.

NOEN UNNTAK: Underdirektør i forbrukertilsynet, Marit Evensen, sier at det i utgangspunktet er den oppgitte prisen som skal betales.

Kunden Sæther sier at hun håper hun ikke blir bedt om å betale full pris.

– Jeg skjønner at de kan komme til å be om full pris, på grunn av det med at man kanskje burde innsett feilprisingen. Da sender jeg eventuelt bare skoene tilbake, for jeg trenger ikke så dyre joggesko. Jeg er spent på hva de gjør, sier Sæther.

Julegaveshopping gikk i vasken

Kunden Rødsmoen forteller at flere hun kjenner ble veldig glade, da skoene vanligvis er «veldig dyre».

– Vi var glade for at de var oransje, for det er fargen vår i Holmenkollstafetten, sier Rødsmoen.

Hun forteller at hun kjenner folk som bestilte så mye som fem par sko.

– Så du handlet ikke noen julegaver i samme slengen?

– Jeg tenkte på å handle julegaver, og spurte broren om hvilken skostørrelse han bruker, men han hadde allerede bestilt sko selv, ler Rødsmoen.