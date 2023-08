Ny VG-måling: Kan bli fullt kaos i Bergen – Ernas drøm kan ryke

BERGEN/OSLO (VG) Det går mot valgthriller i Bergen. Flere partier kan havne på vippen – og Ap kan snyte Høyre for makten i Erna Solbergs hjemby.

Målingen er utført av Respons analyse for VG og Bergens Tidende.

Den viser at sittende Ap-byrådsleder Rune Bakervik har en realistisk mulighet til å beholde makten i Norges nest største by.

Det til tross for at Bergen har vært ansett som et rimelig sikkert kort i Høyres kamp for å ta tilbake styringen i norske byer.

Uansett ligger det an til en kaotisk fireårsperiode og et høydramatisk valg i Bergen.

I grafikken kan du se den ferske målingen sammenlignet med 2019-valget og VGs junimåling. Trykk på hvert enkelt parti for å se antall mandater.

Målingen er basert på et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Kategorien «andre» omfatter følgende partier: Konservativt (0,8 prosent), Pensjonistpartiet (0,6 prosent), Sentrum (0,2 prosent) og Generasjonspartiet (0,2 prosent).

Målingen viser også at det er MDG som har det siste mandatet – og at SV er nærmest til å ta dette.

Ned 6,7 prosent: – Fantastisk måling

Høyre er fremdeles Bergens desidert største parti, men VGs ferske måling er likevel en kalddusj for de blå.

Erna Solbergs parti faller hele 6,7 prosent siden juni – og mister fire mandater.

HEME: Høyre vil ta makten tilbake i norske byer, men hjemme i Bergen kan drømmen ryke for Erna Solberg.

Toppkandidat Christine Meyer er likevel optimistisk:

– Vi går opp 12 prosent fra valget i 2019. Hvis dette holder helt inn, er dette en fantastisk måling, sier hun til VG.

Meyer avviser at det er enkeltsaker som ligger bak nedgangen, men at den heller skyldes en naturlig – og forventet – korreksjon fra en uvanlig god måling før sommeren.

Skal hun sikre seg den beste utsikten fra Rådhuset, har hun nå to veier til toppen:

Sikre samarbeid med Venstre – eller få støtte fra Industri- og næringspartiet (INP) eller Bergenslisten.

Kniver om Venstres gunst

I Bergen går Høyre til valg på et borgerlig samarbeid med Frp, KrF og Venstre, men støtten fra sistnevnte kan henge i en tynn tråd.

Det er fordi Venstre aller helst vil fortsette samarbeidet sitt med Arbeiderpartiet samarbeidet sitt med ArbeiderpartietArbeiderpartiet og Venstre sitter i byråd med 16 mandater - altså et klart mindretall. .

Følelsene er gjensidige:

– Vi går til valg på byrådet vi sitter i, og det gjør også Venstre. Denne målingen viser et flertall i befolkningen for å fortsette den retningen vi har tatt i Bergen de siste åtte årene, sier byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

Han medgir likevel at marginene er små:

– For en thriller det blir!

34 er nemlig det magiske tallet for flertall i Bergen bystyre.

NED, MEN OPP: Høyre faller 6,7 prosent fra VGs juni-måling. Sammenlignet med 2019-valget, derimot, øker de oppslutningen med 12 prosent. Her er Erna Solberg og Christine Meyer på Bryggen tidligere i sommer.

Ved forrige VG-måling var Høyre, Frp og KrF kun ett eneste mandat unna flertall – altså uten støtte fra Venstre.

Nå har de samlede mandatene til Høyre, Frp og KrF falt til 29.

– Hvordan skal Høyre sikre makten?

– Vi går til valg på et samarbeid mellom de fire borgerlige partiene. Det er det vi jobber for hver dag. Det er tett mellom blokkene, og vi tar ingenting for gitt, forklarer Meyer.

– Har dere en gulrot for å lokke Venstre over på deres side?

– Vi vet godt hvor Venstre står og er selvfølgelig forberedt på krevende forhandlinger. Vi har uansett mye til felles, og dermed stor tro på at vi skal klare det, sier hun.

Høyre-leder Erna Solberg er på valgkamptur på Nord-Vestlandet. Hun sier VG-målingen viser et jevnt løp:

Og hva sier Venstre selv?

– Vi går til valg på at Ap er vårt førstevalg å samarbeide med, forklarer førstekandidat Per-Arne Larsen til VG.

Men:

– Hvis stafettpinnen går videre til Høyre, er det klart vi har lyst å snakke med dem.

LUKSUS: Både Høyre og Arbeiderpartiet vil ha Venstre med på laget sitt. Førstekandidat Per-Arne Larsen kan også smile over økt oppslutning i Bergen.

Larsen forteller om god stemning på partikontoret idet VG presenterer torsdagens ferske tall.

Fra forrige måling øker Venstre oppslutningen i Bergen med 1,1 prosent.

– Vi har ingen planer om å sitte på sidelinjen, men være med å styre. Disse tallene viser at vi fortsatt er i god posisjon til nettopp det, sier Larsen.

Det blåser en svak medvind for protestpartiene INP og Bergenslisten i byen mellom de syv fjell. Meyer understreker at disse to ligger langt fra Høyre.

– Vi jobber for samarbeid mellom de fire borgerlige partiene, og alt annet må vi ta stilling til på valgnatten etter at velgerne har sagt sitt.

Hun slenger altså ikke døren helt igjen for de to små.

Fargerik Ap-støtte

Uansett hvem som går av med seieren, ligger det an til utfordrende forhandlinger i regnbyen.

Ikke minst for Arbeiderpartiet:

Hvis Bakerviks parti skal nå det magiske tallet på 34 mandater, trenger han støtte fra Rødt, SV, Senterpartiet og MDG.

I tillegg til Venstre, altså.

KA DÅ? Sittende Ap-byrådsleder Rune Bakervik kan smile av VGs nye måling, men marginene er ørsmå.

– Målingen viser et fragmentert bilde, og at mange partier kommer inn i bystyret. Uansett hvem som skal styre Bergen vil det være med støtte fra mange partier, sier Bakervik til VG.

Dersom VGs måling ville vært valgresultatet, mener Bakervik, ville det ikke blitt et styringsdyktig flertall på høyresiden.