Lysbakken spøkte om avgangen: − Litt som å dø

GARDERMOEN (VG) SV-leder Audun Lysbakken er død. Lysbakken er gjenoppstått. Det er i hvert fall slik han starter sin siste landsmøtetale.

Audun Lysbakken holder fredag sin siste landsmøte tale som partileder.

Der starter han med å sammenlikne seg selv med Jesus.

– Å varsle din avgang som partileder er litt som å dø, men våkne opp igjen. Du får lese dine egne nekrologer, åpner han.

Men i motsetning til Guds enbårne sønn, har ikke Lysbakken blitt korsfestet – og det er fortsatt noen uker til påskemorgen.

Lysbakken mener SVs suksess de siste årene har handler om at de har «satt Forskjells-Norge på dagsorden».

– Politikk handler om å prioritere, om kamp mellom ulike interesser. Vi vet hvor vi står. For de mange – ikke for de få på toppen, sier Lysbakken, mens han på sitt karakteristiske vis bretter de hvite skjorteermene enda lengre opp.

BRETTER OPP ERMENE: Audun Lysbakken holder sin siste landsmøtetale fredag. Som vanlig stiller han i hvit skjorte med oppbrettede ermer.

– Tatt over Aps rolle

Lysbakken bruker også sine siste timer som partileder på å gå i strupen på Arbeiderpartiet.

– Det er SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som utvider velferdsstaten.

Partilederen tar også til orde for mer statlig styring for å få ned strøm- og matprisene.

– Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften og sikre levelige priser for folk og bedrifter. Vi trenger ikke akseptere at strømprisen må styres av den skyhøye europeiske gassprisen.

HVOR LANGT? Hvor langt er det mulig å brette opp hvite skjorteermer? Lysbakken ser på hver tale som en utfordringer til å få svar på nettopp dette spørsmålet. Dette er hans siste sjanse.

Takker rikinger

Lysbakken tar også for seg de rike skatteflyktningene som har rømt til Sveits. Han klarer ikke motstå fristelsen til å fortelle en skikkelig tørr vits:

– Hva er det beste med å bo i Sveits? Vel, flagget er et stort pluss.

Han går til frontalangrep mot rikingene som har forlatt landet for å få en lavere skatteregning.

– Vi vet jo hva det egentlig handler om. Å slippe å betale skatt. Disse menneskene vender Norge ryggen. Skatteflyktningene svikter sitt samfunnsansvar, de svikter det fellesskapet som har gjort dem rike og de fortjener å høre det.

Men han vil også sende en avskjedshilsen til to profilerte rikinger, Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener.

– Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri!

