DREPT: Nerid Høiness (30) ble funnet død i jungelen i Laos den 22. januar 2020. Kjæresten hennes er siktet for drap og sitter i laotisk fengsel.

Nerid (30) ble drept – moren fikk dødsstraff-dilemma

Ellen Høiness har bedt Utenriksdepartementet (UD) om hjelp til å fjerne all tvil: Ingen skal be om dødsstraff på hennes vegne.

– Hvis jeg forlanger Hiro drept, da er jeg ikke hakket bedre selv, sier Ellen Høiness.

For tre år siden ble hennes eneste barn funnet drept i den laotiske jungelen.

Nerid Høiness (30) hadde falt pladask for japaneren Hiroyuki «Hiro» Ogu (40) da hun utdannet seg til å bli yogalærer på den thailandske øya Koh Phanang.

Kjæresten er nå tiltalt for drapet og sitter i fengsel i Laos. Han har innrømmet å ha vært voldelig mot Nerid i avhør med laotisk politi.

Da Hiro ble tatt, omtalte Ellen Høiness det som «århundrets julegave». Men så fikk hun plutselig et dilemma i fanget:

Kunne hun bidra til at Hiro dømmes til døden?

MISTET DATTEREN: Ellen Høiness har aldri vært i tvil om at Hiro tok livet av Nerid. Nå forventer hun at han stilles til ansvar i Laos.

Ellen Høiness ble fortalt at det laotiske rettsvesenet vektlegger pårørendes ønsker i kriminalsaker. Ettersom Laos ikke formelt har avskaffet dødsstraff, ble hun redd for at saken kunne ende i en dødsdom.

– Jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke være med på å ta livet av en annet menneske, sier hun til VG.

Sist dødsstraff ble praktisert i Laos, var i 1989, ifølge Amnesty Internationals oversikt. Folk dømmes fremdeles til døden, men ingen har blitt henrettet de siste 34 årene.

Info Dette er saken Nerid Høiness (30) dro til Thailand for å bli yogalærer i august 2019.

Fem måneder senere, i januar 2020, ble hun funnet drept i den laotiske jungelen.

Kjæresten Hiroyuki Ogu ble raskt mistenkt i saken. Han var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol frem til han ble pågrepet i Laos den 20. november 2022. Vis mer

Amnesty: Minst ni dømt til døden i 2020

Men:

– Så lenge dødsstraff foreligger i straffeloven, er det en risiko der, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty.

Flere hundre personer sitter på dødsceller med en dødsdom på seg i Laos nå, sier han. Ni personer ble dømt til døden i 2020.

Det er tilfellene Amnesty kjenner til. Folkvord sier det kan være flere dødsdommer som ikke ble registrert.

Han har ikke tilgang på tall fra de siste to årene.

– Det er vanskelig å få informasjon fra Laos. Det er veldig lite informasjon tilgjengelig, sier Folkvord.

PÅ RØMMEN: Hiroyuki Ogu (40) ble internasjonalt etterlyst av Interpol etter drapet.

– Er det en reell mulighet for at Hiro kan dømmes til døden?

– Det er ingenting som tilsier at han ikke kan dømmes til døden, men sannsynligheten for at han henrettes, er veldig liten, sier Folkvord.

– Men ikke borte?

– Nei, den er ikke borte. Det ser vi for eksempel i Myanmar, hvor siste henrettelse var på 1980-tallet. Så ser vi et maktskifte, og plutselig skjer det mange henrettelser, sier Folkvord.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Hiro, uten å lykkes.

Fikk hjelp fra norske myndigheter

Laos ligger mellom Vietnam og Thailand. Norge har ingen egen ambassade i Laos, og all kontakt angående drapssaken har måttet gå omveier gjennom andre ambassader.

Å få oversikt over hvordan rettssystemet i den sørasiatiske republikken fungerer, har vært et mareritt, forteller Ellen Høiness.

Til slutt trakk hun tilbake fullmakten hun hadde gitt advokaten i Laos og fikk hjelp av Utenriksdepartementet (UD) til å skrive en ny.

Den nye fullmakten understreker at advokaten ikke har myndighet til å kreve dødsstraff på vegne av Ellen Høiness.

– Jeg er veldig enig med meg selv om at jeg er sterkt imot dødsstraff. Selv etter at min egen datter ble drept, sier hun.

TETTE: Da Nerid døde, mistet Ellen Høiness både sin eneste datter og sin beste venn.

UD bekrefter at de bistår Ellen Høiness i denne saken.

– Spørsmål om hvordan Laos forholder seg til dødsstraff må rettes til laotiske myndigheter, skriver seniorrådgiver Lars Gjemble i UD i en e-post.

Å få svar på spørsmål om laotisk rettspraksis er vanskelig. VG har kontaktet en rekke laotiske advokater og internasjonale organisasjoner uten å få et klart svar på hvordan drapssaker foregår.

Mindre formalisert rettspraksis

Det kan være fordi det ikke finnes et enkelt svar.

– Problemet med kriminalsaker i Laos er at, selv om det selvsagt finnes regler, praktiseres disse reglene på en omtrentlig måte, sier Stefan Braum, professor i kriminalrett ved Universitetet i Luxembourg.

– Derfor er det veldig vanskelig å forutse resultatene.

Braum jobber med å utvikle rettsstatsprinsipper i Laos.

Han sier det er viktig å gå formelle veier for å sikre seg resultatet man ønsker i en gitt rettssak.

– Laotiske myndigheter bryr seg om landets internasjonale rykte. Det klare politiske målet er at landet ønsker å bli en rettsstat, sier han.

At Ellen Høiness har fått hjelp av UD, er et viktig signal til dommeren, mener han.

Amnesty: Kan påvirke dommen

Gerard Folkvord i Amnesty mener pårørende kan spille en sentral rolle i kampen mot dødsstraff.

– Det hjelper veldig med arbeidet for å få avskaffet dødsstraff i Laos, sier Folkvord.

– Når pårørende sier at «Nei, jeg synes dødsstraff er helt feil, selv om han har drept datteren min», er det et kjempesterkt signal. Og veldig storsinnet, det må jeg si, sier Folkvord.

– Tror du det vil påvirke dommen?

– På spørsmålet om han vil bli dømt til døden eller ikke, ja. Det vil jeg tro.

MÅTTE VEKK: Fra stuevinduene på Nøtterøy kan Ellen Høiness se vannet slå inn mot kysten. – Her får jeg puste, sier hun til VG under forrige besøk. Bildet er tatt i september 2022.

Kampen for å få svar på hva som egentlig skjedde med datteren har vært tung og lang. Nå nærmer den seg innspurten. Fullmakten er et viktig skritt for at rettssaken kan begynne.

Når det blir, aner ikke Ellen Høiness. Sannsynligvis får hun vite det to uker i forveien. Selv orker hun ikke til å være til stede.

– Men nå har jeg gjort alt som står i min makt for å forhindre dødsstraff på mine vegne. Mer enn det kan jeg ikke gjøre. Jeg har ingen innvirkning på hva dommeren bestemmer, men jeg har full tillit til det laotiske rettsvesenet, sier Ellen Høiness.

– Jeg synes ikke mennesker skal ta andres menneskers liv. Det er så enkelt.

