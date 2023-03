VÆRFAST: Vegard Bjørseth står fast inne i Haukelitunnelen. Der han har stått i over åtte timer.

Snøværet brer seg over Sør-Norge: − Litt utfordringer

Slapseføre og tett snøvær gjør det ikke lett for bilistene torsdag kveld.

– Litt utfordringer er det, oppsummerer trafikkoperatør Stian Molteberg ved Vegtrafikksentralen sør.

Spesielt krevende er det på fjellovergangene. I tillegg til mye nedbør, er det også kraftig vind flere steder.

– På fjellovergangene er det dårlig sikt, så rett og slett enten kolonnekjøring eller stengt, forteller trafikkoperatør Stian Molteberg.

Vegard Bjørseth er værfast inne i Haukelitunnelen. Han og noen kolleger skulle til Haugesund da været slo til.

Det dannet seg først kø på E134 fordi en buss måtte hentes ut. Så stengte fjellet før de som ventet i kø rakk å komme seg ned.

Bjørseth har stått inne i tunnelen i over åtte timer.

– Vi er fanget her, sultne og kalde. Når vi ble stoppet i tunnelen tenkte vi at det ikke var uvanlig, men at det skulle bli så lenge visste vi ikke.

Nå venter de bare på nye beskjeder.

– Vi har sett litt på værmeldingene de neste timene, og det ser mørkt ut. Per nå frykter vi at det blir noen timer ekstra om det fortsetter sånn. Det ser ikke veldig bra ut. Vi forbereder oss på det verste og håper på det beste, sier Bjørseth til VG.

– De som står der blir kjørt i kolonne på fem og fem. Vi regner med at alle er evakuert innen klokken 22, sier trafikkoperatør Inge Bjørnerud ved vegtrafikksentralen.

– Det er ganske hardt vært oppå der, sier Bjørnerud.

– Snør sidelengs

Googles kartløsning viser at trafikken går saktere enn normalt mellom Larvik og Kristiansand.

– Det er mye snøvær rett og slett, og det brer seg videre østover. Her i Porsgrunn snør det sidelengs, forteller Molteberg.

Blant dem som har fått kjenne på det, er trafikantene på E39 i Kristiansand, der det ifølge Fædrelandsvennen har vært flere timer med køkaos torsdag.

– Snøværet har skapt litt problemer på veiene, spesielt rundt Flekkefjord og Kristiansand, der vogntog har hatt problemer med å komme seg avgårde.

– Alle entreprenørene som har ansvar på veiene har alle mannskap ute, og brøytebilene går kontinuerlig. Likevel så vil det være områder der det er en del snø i veien fordi det snør såpass tett, og det tar jo tid før brøytebilene kommer tilbake, sier Molteberg.

SMELL: To biler kolliderte på Siljanvegen i Telemark.

Flere uhell

Fra og med torsdag ettermiddag er det varslet kraftige snøbyger og sterk vind flere steder i landet.

Det er også sendt ut rødt farevarsel for snøskred og oransje farevarsel for snø flere steder.

I Vestfold og Telemark oppfordrer politiet de som har muligheten til å ha hjemmekontor, om å gjøre det fredag, skriver avisen Østlands-Posten.

KAOS: Gulset i Skien torsdag kveld.

I Sør-øst politidistrikt har flere bilister vært uheldige. I Skien har et kjøretøy hatt problemer med å komme seg opp en bakke, og sklidd bakover og truffet en annen bil. En annen har kjørt av veien og havnet i et tre.

I Sauherad kom politi under utrykning til en trafikkulykke over flere biler som hadde delvis kjørt av veibanen i slapseføret.

Dette er status på noen av veiene nå:

Fylkesvei 5600 mellom Arnafjord og Vik i Sogn er stengt på grunn av snøras, melder Vegtrafikksentralen. Veien blir tidligst åpnet fredag klokken 12.

Fv 5386 - Mjølfjell: Svært utfordrende værforhold gjør det vanskelig å holde veien åpen på strekningen Urland - Mjølfjell - Ørnaberget . Det frarådes å kjøre på strekningen. Ny vurdering fredag klokken 08:00

E39 Vadheimsvegen ved Myrmel. Åpen for små kjøretøy, men fortsatt stengt for store kjøretøy. Politiet dirigerer på stedet.

Rv. 9 Hovden - Haukeli: Stengt på grunn av uvær.

Fv5602 mellom Feios og Fresvik. Vegen er stengt på grunn av uvær og rasfare, ny vurdering fredag kl 09:00

Status i fjellet klokken 21.45:

E16 Filefjell: Åpent

E134 Haukelifjell - Stengt

Rv 7 Hardangervidda - stengt

Rv52 Hemsedalfjellet - stengt for personbiler, kolonne for kjøretøy over 7.5Tonn

Rv 13 Vikafjell - stengt Fv 50

Aurland - Hol - stengt Fv 53

Tyin - Årdal - stengt